Osječko-baranjska županija povećava svoja izdvajanja za gospodarstvo, a danas je riječ o sufinanciranju kamata za poduzetničke kredite. U tom cilju potpisali smo tri vrste ugovora, s bankama i korisnicima potpora kojima smo omogućili beskamatne kredite. Ovu godinu izdvojili smo u proračunu značajna sredstva za poduzetničke potpore, a nagodinu ćemo ih još povećati kako bi, prepoznavajući potrebe i stanje na terenu, potaknuli poduzetnike koji stvaraju novu vrijednost

U sklopu realizacije, župandanas je potpisao ugovore o poslovnoj suradnji sa sedam poslovnih banaka, zatim s devet korisnika potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti te s osam korisnika potpora za savjetovanje poduzetnika.Naime,zaključili su ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi navedenih programa po komu Županija subvencionira kamate s dva postotna poena trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama i ustanovama koje ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu, i to do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu. Krediti su namijenjeni za ulaganja u kupovinu zemljišta, građevinskih objekata, opreme i uređaja te ulaganja u obrtna sredstva do 30 % iznosa kredita. Najniži iznos kredita je, a najviši. Poček je do 2 godine, a rok otplate do 12 godina uključujući i poček. Kamatna stopa je 2 % godišnje, promjenjiva, što znači da uz subvenciju kamate od strane Županije od 2 % poduzetnicima kao krajnjim korisnicima kamata iznosi 0 %!Danas potpisasnim ugovorima poduzetnici ne moraju ići u poslovnice HBOR-a nego svoje zahtjeve mogu podnositi kod poslovnih banaka.– rekao je župan Anušić te potpisao ugovore o poslovnoj suradnji sa sedam poslovnih banaka (Croatia banka d.d. Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, OTP banka d.d. Split, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Slatinska banka d.d. Slatina i Zagrebačka banka d.d. Zagreb).Potom su potpisani ugovori za. Na javni poziv za informiranje i obrazovne aktivnosti pristiglo je 12 zahtjeva za dodjelu potpore, koja iznosi do 75 % opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100 % opravdanih troškova. Nakon razmatranja podnesenih prijava, potpore su dodijeljene za 9 podnositelja zahtjeva u ukupnom iznosuZa potpore za savjetovanje poduzetnika pristiglo je 9 zahtjeva poduzetničkih potpornih institucija, poduzetničkih centara i inkubatora i razvojnih agencija. Potpora iznosi do 50 % opravdanih troškova, a nakon razmatranja prijava potpore su dodijeljene za 8 podnositelja, i to u ukupnom iznosuInače, Županija trenutno subvencionira kamatu na poduzetničke kredite i za projekte "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" i "Kreditom do konkurentnosti" koje provodi u suradnji s resornim ministarstvom i poslovnim bankama te svoj samostalni projekt "Kreditiranje obrtnih sredstava" s poslovnim bankama, za što je u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu planirano ukupno 2,2 milijuna kuna, a u 2019. godini planirano je 3,2 milijuna kuna. U pripremi je potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva i Programa kreditiranja poduzetništva početnika s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.