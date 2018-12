Biciklistička utrka Tour of Croatia

od 23. do 28. travnja 2019.

najljepša razglednica Republike Hrvatske u svijetu

Vukovaru

Osijeku

1.000 kilometara

Najtrofejniji i najuspješniji

Robert Kišerlovski

Iako sam u projekt bio uključen od samih početaka, zbog profesionalnog bavljenja biciklizmom nisam mogao aktivnije sudjelovati u realizaciji utrke. Sada mi je posebna čast, ali i velika odgovornost, svoje znanje i iskustvo usmjeriti na što bolji Tour of Croatia u budućnosti

Ivan Črnjarić

Po peti put u svijet ćemo poslati najljepšu razglednicu Republike Hrvatske i svjedočiti nastupu nekih od najboljih svjetskih biciklista. Još jednom ćemo pokazati kako je Hrvatska najljepša kad se ujedini, kad se utrkom obuhvate svi njezini dijelovi i siguran sam da će svi građani tih dana opet disati zajedno i biti ponosni na ovaj jedinstveni spoj sporta i turističko-gospodarske promocije Hrvatske

Hrvatski biciklistički savez podržava svaku promociju našeg sporta, a TOC se već etablirao kao vrhunska međunarodna biciklistička utrka profesionalnih timova. Drago mi je da ćemo otvoriti novo poglavlje suradnje s organizatorima ove vrsne sportske priredbe, prvenstveno kroz pomoć mladim i perspektivnim hrvatskim biciklistima

održat će se petu godinu zaredom,godine. Kao „" opet će se prikazivati putem TV postaja na svim kontinentima u više od 190 zemalja svijeta. Prema neslužbenim informacijama start će biti u, a cilj prve etape uNeki od najboljih svjetskih biciklističkih timova odvoziti ćediljem cijele Republike Hrvatske, od krajnjeg istoka do zadnje etape koja će završiti na samom jugu. Tour of Croatia je od strane UCI-a (Svjetske biciklističke federacije) uvršten u svjetski kalendar biciklističkih utrka.hrvatski biciklist svih vremena,, nakon teške ozljede na ovogodišnjem Tour de Franceu, zaključio je bogatu sportsku karijeru te odlučio ostati u svijetu biciklizma, preuzevši funkciju sportskog i tehničkog managera Toura of Croatia.“ izjavio je Robert Kišerlovski te dodao kako je sigurno da će TOC nastaviti odlično promovirati Hrvatsku i biciklizam., idejni začetnik Toura of Croatia, u prva 3 izdanja bio je na funkciji event i marketing direktora, a od naredne godine preuzima funkciju direktora utrke. Od njegove ideje o pokretanju TOC-a kakvog danas poznajemo preko gotovog projekta do TV prijenosa u 190 zemalja na svim kontinentima svijeta, sad već peti TOC profilirao se u vrhunsku utrku na svjetskoj razini, kojoj je arena za natjecanje cijela Republika Hrvatska, kroz svu svoju raskoš.“, izjavio je Ivan Črnjarić te je s posebnim zadovoljstvom istaknuo buduću projektnu i snažnu suradnju s Hrvatskim biciklističkim savezom i ulaganjem dijela prihoda TOC-a u razvoj biciklizma i mlađih kategorija, posebice djece.“ izjavio je predsjednik HBS-a, Tomislav Zadro.Tour of Croatia u svom petom izdanju 2019. godine teritorijalno će objediniti Hrvatsku sa šest etapa te ispričati jednu posebnu priču s uključivanjem nekih od gradova koji do sada nisu bili domaćini TOC-a, a o svim detaljima projekta, sudionicima i etapama javnost će biti obaviještena uskoro.