Vi znate da su Hrvati u Srbiji danas najsiromašniji Hrvati u svijetu, živimo u društveno- političkom ambijentu koji nama nije baš uvijek naklonjen. S Osječko-baranjskom županijom smo stvorili izuzetnu suradnju, župan Anušić je pokazao izuzetnu empatiju i razumijevanje, bio proaktivan, dodijelili su nam sredstva koja su bila ključna za neke programe unutar hrvatske zajednice. Mi smo ga pozvali danas da mu se zahvalimo i vidimo na koji ćemo način produbiti tu suradnju, kako institucionalno, tako i kad su u pitanju projekti

Suradnju smo započeli financiranjem rada udruga i ono što je još važnije, posljednjih godinu dana smo im podrška, želimo biti s njima ovdje da im to i pokažemo, da izmjenjujemo iskustva fondova EU, prekogranične suradnje, jer je to prostor gdje možemo napraviti ozbiljan iskorak. Važno je da smo prisutni i da se oni ne osjećaju zaboravljenima. To je ključna poruka naših čestih dolazaka ovdje

Kada naučite samostalno pisati projekte bit ćete nekoliko koraka ispred drugih, što će vam dati i određenu prednost. Tu smo da vam pomognemo

Razgovarao sam o tom problemu s rektorom Sveučilišta u Osijeku, da se povećaju kvote za studente izvan Hrvatske, a radi se na tome i da se povećaju smještajne mogućnosti

Ako imate određenu vrstu interesa za naš položaj od strane nacionalne i lokalnih vlasti unutar matične države, naravno da to izaziva respekt i uvažavanje i od strane vlasti države u kojoj živimo kad su u pitanju naši određeni zahtjevi. Ako to izostane, često puta samostalno i bez ičije podrške vi imate priliku da budete objekt prešućivanja ili čak nijekanja, a na ovaj način respekt se uvažava.

Zahvaljujući naporima Osječko-baranjske županije postignuti su očigledni i značajni pomaci u zadnjih godinu i pol dana, ne samo na visokoj razini nego i na razini običnih ljudi, koji primjećuju razliku u odnosima

Tekst i foto: OBZ.hr

Županjučerašnjim je posjetomu Vojvodini još jednom iskazaoOsječko-baranjske županije za suradnju s vojvođanskim Hrvatima. Suradnja koja je započela prije godinu dana, a nastavljena konkretnom financijskom pomoći, sastankom u Bačkom Monoštoru podignuta je na višu razinu. Sastanku je prethodio posjet, vrijednom i važnom sakralnom objektu sagrađenom 1752. godine.Samom sastanku prisustvovali su politički predstavnici Hrvata u Vojvodini te brojni predstavnici udruga i lokalnih vlasti, a odmah na početku predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodinizahvalio je županu na pomoći Županije u vidu 200.000 kn za rad udruga i manifestacija hrvatske manjine te istaknuo kako je suradnja s Osječko-baranjskom županijom ohrabrujuća.– rekao je Žigmanov., predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća i, dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Sombor iznijeli su brojne probleme s kojima se suočavaju Hrvati u Vojvodini poput nedostatnog financiranja, gotovo potpune zapostavljenosti hrvatske manjine u strukturama vlasti, od lokalne do regionalne i nacionalne, ali i nepostojanja vodovoda u mjestima s hrvatskom većinom. Naglašena je iobnove kulturne i spomeničke baštine iz sredstava Ministarstva kulture te otkupa knjiga u matičnoj domovini, na što je župan Anušić poručio da će zajedničkim lobiranjem prema institucijama RH nastojati ispraviti takve nelogičnosti.Župan Anušić je napomenuo da Županija ima obvezu pomagati Hrvatima izvan Republike Hrvatske te da će pomoći ne samo načelno nego i konkretno, na način koji je Hrvatima najbitniji.– poručio je župan, najavivši da će u budućnosti pomoć Županije biti podignuta na veću razinu., ravnatelj Javne ustanove Županijske razvojne agencije predložio je da Razvojna agencija u Vojvodinu uputi dvoje najboljih projekt menadžera kako bi organizirali edukaciju za osobe zainteresirane i spremne za rad na EU projektima. Potom bi se edukacija organizirala i u Osijeku.– rekao je Ribić. Predstavnici Hrvata u Vojvodini prihvatili su i pohvalili taj prijedlog, obzirom da će se na taj način stvoriti preduvjeti za značajnije financiranje ali i ostanak mladih u Vojvodini.Župan se nadovezao i na prošli sastanak održan u Osijeku, na kojem je izneseniz Vojvodine koji odlaze studirati u Zagreb, s obzirom na to da u Osijeku ne postoje kvote za strane studente. Studijem u Osijeku stvorili bi se značajniji preduvjet za njihov povratak u Vojvodinu.- poručio je župan.Sastanak je zaključen obvezom obiju strana na daljnju i još, a posebice nastavak rada Osječko-baranjske županije na korist, razvoj i očuvanje identiteta hrvatskog naroda u Srbiji. Žigmanov je istaknuo kolika važnost leži u takvoj suradnji.– zaključio je Željko Šeremešić.Po završetku sastanka organiziran je obilazak etno kuće, tradicijski očuvane kuće stare više od 200 godina.