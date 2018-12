Hrvački klub Osijek

Tekst i foto: Hrvački klub Osijek

u protekla dva tjedna sudjelovao je na dva natjecanja. U nedjelju na natjecanju Serbian Grappling Cup 2018 International Open u Kuli natjecalo sekoji su u Osijek donijeliNajboljim borcem natjecanja proglašen jekoji je osvojio zlatne medalje u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji do 84 kilograma.proglašen je najboljim seniorom B klase nakon osvajanja prvog mjesta u kategoriji seniora B do 93 kilograma. Uspješni su bili još i(zlato, seniori A, +93kg),(zlato, juniori, -70kg),(2 srebra, juniori i seniori, -84kg),(srebro, seniori B, -93kg) i(bronca, kadeti, -66kg).Vrijedi napomenuti i odličan nastupkoji je tijesno izgubio polufinale i ostao bez medalje, kao iiz BJJ kluba Darda.Tjedan dana prije, u nedjelju, održalo se natjecanjeza natjecatelje do 18 godina u brazilskom jiu jitsu.osvojio je 1. mjesto u kategoriji do 84kg,bio je srebrni do 74 kilograma, dok subili brončani u kategorijama do 84 kilograma i do 69 kilograma.Hrvački klub Osijek ponosan je velik uspjeh svojih članova i poziva sve zainteresirane da se pridruže treninzima. Također, zahvaljuju se sponzorima: Adeo, Lukenda Transport, Polleo Sport, Hokus Okus, Bonavia Design i Vodovod Osijek.