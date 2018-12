drukčije

radno vrijeme

Božić, 25. prosinca

Sv. Stjepan, 26. prosinca

Novu godinu, 1. siječnja

ZATVORENO

ZATVORENO

GISKO:

ZATVORENO

ZATVORENO

KBC Osijek:

Benzinske crpke:

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

Mall Osijek

Emmezeta:

ZATVORENO

ZATVORENO

ZATVORENO

Lidl:

ZATVORENO

ZATVORENO

Plodine

ZATVORENO

ZATVORENO

Kaufland

ZATVORENO

ZATVORENO

ZATVORENO

Interspar, Sv. Leopolda B. Mandića

ZATVORENO

Interspar, Svilajska

ZATVORENO

ZATVORENO

Interspar, Strossmayerova

ZATVORENO

Interspar, Kneza Trpimira

ZATVORENO

Konzum, Trg Ante Starčevića

ZATVORENO

ZATVORENO

ZATVORENO

Konzum, Svilajska

ZATVORENO

ZATVORENO

ZATVORENO

ZATVORENO

Konzum, Opatijska

ZATVORENO

ZATVORENO

ZATVORENO

S obzirom na to da je kraj godine pred nama i najluđa noć u godini , radno vrijeme prodavaonica, ljekarni, benzinskih crpki i ostalih objekata u ovom blagdanskom razdobljuje no inače. Portal Osijek031.com donosi vamnekih trgovina, KBC Osijek, Gradske knjižnice..- komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad se ne odvozi, a prebacuje se za subotu, 29. prosincaRaspored odvoza - 29. prosincaod 6:00 sati - rajoni iz dnevnog rasporeda od ponedjeljkaod 12:00 sati - rajoni iz noćnog rasporeda od ponedjeljka- miješani otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad voze se po redovnom rasporeduNamiješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad se ne odvozi. Odvoz papira i plastike se prebacuje u subotu, 5. siječnja 2019., a odvoz miješanog komunalnog otpada vršit će se prema redovnom rasporedu od 8. siječnja 2019.Badnjak, 24. prosinca: od 9.00 do 14:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca: 9:00 do 22:00 sataSilvestrovo, 31. prosinca: od 9.00 do 14:00 satiNova godina, 1. siječnja:Badnjak, 24. prosinca: od 8.00 do 12.30 satiBožić, 25. prosinca:Silvestrovo, 31. prosinca: od 8.00 do 12.30 satiNova godina, 1. siječnja:- radnim danom i subotom: od 16-17 sati- nedjeljom i državnim praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati- Čepinska- Kanižlićeva- Trpimirova-istok OsijekBadnjak, 24. prosinca 9:00 - 16:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Silvestrovo, 31. prosinca - 9:00 - 16:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - 9:00 - 21:00 satiBadnjak, 24. prosinca: do 14:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca:Badnjak, 24. prosinca: 7:00 do 18:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca: 7:00 do 21:00 satSilvestrovo, 31. prosinca - 7:00 - 18:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - 7:00 - 21:00 satiBadnjak, 24. prosinca: 7:00 do 16:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca:Silvestrovo, 31. prosinca - 7:00 - 18:00 satiNova godina, 1. siječnja -Badnjak, 24. prosinca: 7:00 - 16:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca: 8:00 - 14:00 satiBadnjak, 24. prosinca: 7:00 - 16:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca:Badnjak, 24. prosinca: 7:00 - 16:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca: 8:00 - 14:00 satiBadnjak, 24. prosinca: 7:00 - 16:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca: 8:00 - 14:00 satiBadnjak, 24. prosinca: 7:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca:Silvestrovo, 31. prosinca - 7:00 - 15:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - 8:00 - 13:00 satiBadnjak, 24. prosinca: 9:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca:Silvestrovo, 31. prosinca - 9:00 - 17:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja -Badnjak, 24. prosinca: 7:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca:Sv. Stjepan, 26. prosinca:Silvestrovo, 31. prosinca - 7:00 - 15:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - 8:00 - 13:00 sati