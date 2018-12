predblagdansko i blagdansko vrijeme

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Kao i prethodnih godina, veći broj građana uće nabavljatikoja se nalaze u slobodnoj prodaji, ali može se očekivati inabava eksplozivnih ili pirotehničkih sredstava čija prodajaStogatradicionalno, 25. godinu zaredom, provodi operativnu akciju „“. Cilj akcije koja počinjeje, pored ostalog,uslijed nestručnog, neopreznog i nezakonitog rukovanja pirotehničkim sredstvima u predblagdansko i blagdansko vrijeme.Unatoč upozorenjima policije te niza, ali iaktivnosti tijekom prošlogodišnje operativne akcije „Mir i dobro“, od zlouporabe oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava zabilježeno je(među kojima je bilo jedno dijete i jedna maloljetna osoba). Ipak, važno je istaknuti da je broj ozljeđivanja tijekom operacije Mir i dobro 2017./2018. godinu smanjen za skorou odnosu na prethodnu (u akciji 2016./2017. evidentirano je).Iz policije ponovno naglašavaju kako pirotehnička sredstvaveć eksplozivna sredstva te su posebno apelirali na roditelje dapirotehnička sredstva djeci, pogotovo onoj mlađoj, i ne daju im da ih koriste sami i bez nadzora jer „“. Također su apelirali na sve građane da ne bacaju pirotehniku u blizini škola, bolnica i sličnih ustanova, da pirotehnička sredstva ne koriste u blizini životinja, da ih ne bacaju na životinje ili prema skupinama ljudi i djece.Na konferenciji za medije je istaknuto kako djecai nerijetko se dogodi da pirotehničko sredstvo ne odbace dovoljno brzo što rezultira ozljedama ruku, ali i drugih dijelova tijela. Najmlađe dijete koje su u bolnici zaprimili radi ozljede od pirotehnike bilo je 15-mjesečno dijete.Najavljeno je i kako će ravnatelji osnovnih i srednjih škola idući tjedan pred božićne blagdane organizirati edukaciju djece po pitanju korištenja pirotehnike.Obzirom na sve navedeno, nije zgorega ponoviti: pirotehnika I. kategorije nije dječja pirotehnika i nju ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina. Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja određena je novčana kaznaza zakonske zastupnike (roditelji, skrbnici i sl.) djece koja upotrijebe pirotehnička sredstva. Navedena pirotehnička sredstva smiju koristiti djeca starija od 14 godina dok pirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije, koja u sebi imaju veću količinu eksplozivnih tvari, smiju koristiti osobe starije od 18 godina.Nadalje,je nabava, prodaja i uporaba petardi i redenika iz kategorije F3, a također u skladištima kao i u prodaji na hrvatskom tržištu ne smije se naći pirotehnika koja na sebi nema oznaku CE. Također, građani mogu isključivo za osobnu uporabu preko državne granice prenositi do dva kilograma netomase pirotehničke smjese (sredstava) I., II., i III. kategorije (osim redenika i petardi iz kategorije III.) i označene oznakom CE.Iznosi novčanih kazni za nepoštivanje odredbi Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koji iznoseza fizičke osobe teza pravne osobe. Pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni novčanom kaznomPirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije smiju se prodavati od 15.12.2018. do 1.1.2019., a upotrebljavati od 27.12.2018. do 1.1.2019.Na konferenciji je prikazan i video uradak Službe prevencije u kojem se nastoji djecu i roditelje upoznati s opasnostima korištenja pirotehnike, a koji možete pogledati dolje u tekstu.