Osjeèka televizija - Vijesti, 13.12.2018.

U Osijeku su dodijeljene potpore iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2018, a 8-mi je ovo krug potpora u ovoj godini. Prilikom dodjela potpora istaknuto je kako grad ne može otvarati radna mjesta, no može poduzetničku klimu učiniti što pozitivnijom, kako bi poduzetnici-korisnici potpora imali prednost u tržišnoj utakmici. Inače, u osječku gradsku upravu do sada su stigle i brojne potvrde programa potpora i to kroz novootvorena radna mjesta ili podizanje razine poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu. Namjeru grada da potakne poduzetništvo najbolje pokazuje činjenica da su prošle godine potpore iznosile 285 tisuća, a ove je taj iznos rebalansom proračuna podignut sa 1,3 na 2,1 milijuna kuna, dok je za sljedeću on povećan na 2 milijuna i 500 tisuća kuna.