U Osijeku je jučer održan edukativni skup pod nazivom „“.U Hrvatskoj je registriranoo alkoholu,o heroinu teo kockanju. To su stare ili tradicionalne ovisnosti za koje postoje već uhodani modeli liječenja i prevencije koji se konstantnoMeđutim, današnji mladi i djeca podložniji su– o računalnim igricama, suvremenim medijima i internetu - kod kojih je situacija teža jer današnji način života djecu imperativno postavlja u dimenziju korištenja računalnih igrica, pa umjesto prevencije ili odvikavanja, pokušava se raditi na njihovoj kontroli, istaknuo je prof. dr. sc.iz Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. Ipak, dominantna metodologija je slična tradicionalnim ovisnostima: to su grupni rad i obiteljska terapija. Nije dovoljno samo raditi na tretmanu, već je iznimno važna senzibilizacija javnosti i edukacija stručnjaka na području prevencije, ali i oporavka ličnosti, dodao je Zoričić.U Osječko-baranjskoj županiji u prvih je devet mjeseci ove godine registrirano. Na jednog neopijatskog dolaze gotovo tri ovisnika o opijatima. Prosječni ovisnik ima nešto manje od, a zabrinjava činjenica da se registriraju sve mlađi opijatski ovisnici, što je posljedica sves kanibisom, liberalnog stava prema njegovoj konzumaciji te neznanja o štetnosti droge u populaciji mladih. Raste i broj ovisnika koji su roditelji male djece, zlouporaba buprenorfina te tzv. osvježivača zraka, izjavila jeiz Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Upravo su osvježivači zraka izazvali veliku buru u javnosti zbog svoje lake dostupnosti. Iako su se poduzeli koraci da se oni maknu iz smart shopova i s tržišta, to neće biti lako učiniti.Borba protiv ovisnosti nastavlja se i poslije terapije i odvikavanja jer je ključna integracija u društvo, odnosno resocijalizacija bivših ovisnika u svakodnevni život. To se postiže između ostalog i kroz EU projekt „Nove vještine za nove izazove“ koji provodi. Kako bi liječenim ovisnicima omogućio da nakon rehabilitacije izađu na tržište rada, Dom u svojim terapijskim centrima kraj Splita i Okučana provodi posebno prilagođene obrazovne programe kojima se 40 liječenih ovisnika obrazuje za četiri suficitarna zanimanja: monter suhe gradnje, pekar, pizza majstor i pomoćni kuhar. Cilj projekta je da po izlasku iz terapijskih centara polaznici programa što lakše i brže pronađu posao, rekla je Suzana Horvat Kutle, ravnateljica Doma za ovisnike Zajednica Susret. Projekt je vrijedan milijuna kuna, a financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond.