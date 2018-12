Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ravnateljstvo policijepodnijelo jeu Osijeku kaznenu prijavu protiv dvojice hrvatskih državljana (1955. i 1954.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela protiviz čl. 120. st. 1. OKZ-a RH. (7. 12. 2018.)Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik (1955.) 22. rujna 1991. godine u Vukovaru, tijekomna grad, nakon što su navedene snage zauzele, kao pripadnik TO Petrova gora; protivno pravilima međunarodnog običajnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civila; sudjelovao u protuzakonitomnesrpske nacionalnosti koji su odvođeni iz njihovih kuća u okupiranom dijelu grada. Osnovano se sumnja da je, nakon što je u štabu TO Petrova gora u Ulici Svetozara Markovića 195, u podrumskim prostorijama zatočen veći broj civila među kojima i(1961.) i(1932.), zajedno s još jednim pripadnikom TO Petrova gora, u zasebnu prostoriju odvodio pojedine zatočenike radi njihovog ispitivanja i zlostavljanja gdje je prilikom ispitivanja tukao I. P. (1932.) pri čemu mu je staviooko vrata i gušio ga zatezajući omču te mu prijetio da će gaprelazeći mu vrhom oštrice noža u predjelu vrata. Nakon što je iz navedene prostorije izveden I. P. (1932.) te u nju doveden Z. M. (1961.), prvoosumnjičenik je tijekom ispitivanja zlostavljao i njega zadajući mu udarce rukama i nogama po glavi i tijelu te mu također stavio omču užeta oko vrata koju je stezao sve dok ovaj ne bi počeo gubiti svijest istovremeno ga udarajući nogama u predjelu bubrega.Postoji osnovana sumnja da je drugoosumnjičenik (1954.) od sredine rujna do početka listopada 1991. godine u Vukovaru, tijekom oružane agresije JNA i neprijateljskih paravojnih formacija na grad, nakon što su navedene snage zauzele vukovarsko naselje Petrovu goru i dijelove naselja Sajmište, kao pripadnik TO Petrova gora; protivno pravilima međunarodnog običajnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civila; zajedno s više drugih pripadnika TO Petrova gora sudjelovao u nezakonitim uhićenjima i zlostavljanju civila nesrpske nacionalnosti koji su bili na okupiranom području,i držao zatočene na više lokacija na Petrovoj gori. Iz više obiteljskih kuća na Sajmištu je 15. rujna 1991. uz prijetnju oružjem nasilno izveo(1945.) i njegovog sina(1969.),(1941.) i njegovog sina(1973.),(1937.) i petnaestogodišnjeg(1976.), te ih zatvorio u podrum svoje obiteljske kuće, a nakon toga ih zajedno s više drugih pripadnika TO Petrova gorana način da ih je tukao pendrekom i oguljenim strujnim kablom po svim dijelovima tijela. Osnovano se sumnja da je nakon nekoliko dana, nakon što su M. G. (1945.) i njegov sin M. G. (1969.) iz podruma njegove obiteljske kuće odvedeni i zatočeni u podrumu obiteljske kuće u Ulici Svetozara Markovića 213, zajedno s još jednim pripadnikom teritorijalne obrane, uz prijetnju oružjem sproveo ih u ulicu Sajmište gdje su morali zakapati tijela ubijenih osoba. U vrijeme dok su M. G. (1945.) i M. G. (1969.) sahranjivali tijelo nepoznate ubijene osobe, u trenutku nailaska više pripadnika različitih paravojnih formacija, koji su zastali na tom mjestu, radi zabave prisutnih i iživljavanja, drugoosumnjičenik je naredio M. G. (1945.) i M. G. (1969.) da prekinu s radom i stanu mirno uza zid, izvadio pištolj i usmjerio ga prema njima te ispalio više hitaca iz pištolja pucajući im oko glava, što je izazvalo oduševljenje i smijeh prisutnih rezervista i teritorijalaca.Obojica osumnjičenika su ispitana u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku te je protiv njih istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku podnijet prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i zbog teških okolnosti počinjenja kaznenih djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora.