[Sponzorirani članak]

U prosincu, mjesecu darivanja, kada volimo dobivati, ali i dijeliti poklonenagrađujekoju ste iskazivali tijekom godine. I ove godine u suradnji sdijelimo blagdanske poklone – pogodnosti.Običaj darivanja u vrijeme blagdana pozitivno utječe nakako onog koji dariva, tako i na onog koji poklon dobiva. Vođeni ovom divnom mišlju, Djed Božićnjak i Lens vas nagrađuju.U Očnim optikama Lens Djed Božićnjak je ostavioi dao uputu da svaki kupac smije uzeti jedan poklon. Djedove saonice kriju poklone za koje vjerujemo da će izazvati oduševljenje kod svih kupaca. Saznali smo da se radi o poklonima u obliku raznih blagdanskih popusta.- 50% popusta na jednojakosne dioptrijske leće ,- besplatne jednojakosne leće, ako se odlučite kupiti dioptrijske okvire cjenovnog razreda 200 kn i više,- 29% popusta povodom 29 godina postojanja Očne optike Lens,- dioptrijske leće u vrijednost 230 kuna,- poklon bon od 200 kuna koji možete koristiti za kupovinu novih dioptrijskih leća,- jedna jednojakosna leća iz programa Rodenstok i Dea Lens project na poklon,- kupovna drugog, jeftinijeg okvira, nagrađuje se popustom od 50%,- 20% popusta na kupovinu dioptrijskih okvira,- 10 ili 15% popusta na cjelokupni asortiman.Za sve one koji žele stvoriti, pronaći savršene poklone, pripremili smoza njihove najmilije!U našim Optikama potražite poklon bonove i obdarite najmilije radošću Božićnog darivanja.Očna optika Lens slijedi najnoviji trend svjetskih optika i u svoju ponudu uz kontrole vida uvrstila je i. U zapadnim zemljama Europe je pretraga sluha je već ustaljena praksa u optikama.- test kojim se vrši ispitivanje sluha, u Očnoj optici Lens se provodi uz prisustvo najmodernije audiometrijske tehnologije. Testira se zasebno lijevo i desno uho. Pregledi sluha su za sve besplatni, no potrebno je unaprijed najaviti svoj dolazak na broj telefonaZa sve one koji prema dijagnostici imaju oštećenje sluha, u ponudu su uvršteni vrhunski slušni aparati najnovije generacije - REXTON.Sretan i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu žele vam svi djelatnici Očne optike Lens.Očna optika LensPavla Pejačevića 5; Osijek – 031 367 090Ulica Hrvatske Republike 29; Osijek – 031 211 700Web: Lens-optika.hr