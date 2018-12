Erasmus Student Network

Dane društvene uključenosti

40 zemalja članica u Europi

30 događanja

inkluzivna događanja

ESN Osijek

večeru u mraku

ESN Zagreb

date

ESN Rijeka

školski pribor, odjeću i obuću, higijenske potrepštine, igračake za siromašnu djecu

Studenti pomažu studentima

Studenti pomažu učenicima

Downovom sindromu

ESN Zadar

ESN Split i ESN Dubrovnik

Tekst i foto: Vedrana Kovačić

(ESN) organizirala je(Social Inclusion Days) kako bi podigla svijest o društvenoj uključenosti kroz volontiranje.Tako je i ESN Hrvatska, kao jedna od više od, provela tu inicijativu u djelo. Ovo je područje djelovanja kojim se ponosimo i možemo reći da smo ove godine, od 19. 11. do 3. 12. 2018. u naših šest podružnica organizirali više odu kojima su sudjelovali i lokalni i Erasmus studenti.Studenti su dobili priliku da se uključe ute se kroz takvu vrstu volontiranja neformalno obrazovali o inkluzivnosti općenito te kako oni kao lokalni studenti mogu ostaviti trag u svojoj (makar i privremenoj) zajednici.Naša najistočnija podružnica,, je organizirala već tradicionalnugdje su internacionalni studenti iskusili kako je to jesti bez osjetila vida. Naravno, osim toga, organizirali su posjet staračkom domu, lokalnoj školi i azilu i pokazali im neki drugi svijet, svijet koji im može ponuditi neka nova iskustva i proširiti horizonte.je opet tradicionalno imao posjet dječjem i dječjem domu te se ponovila "" aukcija i svi novci idu u humanitarne svrhe. Ove godine je odrađen i trening samoobrane za sve zainteresirane i koji je podigao svijest o nasilju nad ženama i djecom.je ove godine prikupljalau riječkim osnovnim školama, s kojom su proširili krilaticu ESN-a od "" na "". Naravno to nije bio jedini događaj koji su organizirali, studenti na razmjeni u Rijeci mogli su sudjelovati u aktivnostima poput prikupljanja hrane preko posjeta azilu do podizanja svijesti oMalo južnijeorganizirao je posjete udruzi za pomoć ljudima s Downovim sindromom, azilu za pse i lokalnim školama gdje su podizali svijest te obogatili živote svojih internacionalnih studenata ovim jedinstvenim iskustvima.Naše podružnicetakođer su se iskazale organizacijom evenata kao što su radionice o mentalnom zdravlju, depresiji, trgovanju ljudima i ljudima na marginama društva.Lokalni studenti, ali i internacionalni dobili su divna iskustva, nove spoznaje te ostavili trag u zajednici u kojoj se nalaze kao i osvijestili su što to znači biti aktivnim građaninom EU.Jedino što želimo jest da nastave nesebično pomagati i učiti o tome što je društvena uključenost i kada se vrate sa svoje razmjene.