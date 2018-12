od 6. prosinca 2018. do 6. siječnja 2019

Tijekom trajanja manifestacije Advent u Osijeku i uz Novu godinu,.,(TZ Osijek) je s putničkim prijevoznikomdogovorila mogućnost ostvarenja popusta naredovitih vlakova prema Osijeku uz dodatne pogodnosti koje vam ista karta pruža kod osječkih ugostitelja u restoranima i hotelima!Prilikom kupnje povratne karte, u kolodvoru udaljenom više od 25 km od Osijeka, naglasite namjeru putovanja na „Advent u Osijeku“. Tako ostvarujete popust od 40%. Da biste prilikom povratka osoblju u vlaku mogli potvrditi ostvarenu namjenu putovanja, vašu kartu tijekom boravka u Osijeku ovjerite u turističkom info-centru Turističke zajednice grada Osijeka.Adrese TZ Osijek na kojima od 6. prosinca do 6. siječnja možete ovjeriti kartu su:- Županijska ulica 2, u Gornjem gradu. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati, subotom od 8 do 12 sati.- Trg Svetog Trojstva 5, u starom gradu Tvrđi. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati.- Izvan radnog vremena ureda TZ Osijek te nedjeljom i blagdanom, vašu kartu možete ovjeriti na putničkoj blagajni Željezničkog kolodvora Osijek na adresi Trg Lavoslava Ružičke 2, do 20 sati.U uredima TZ Osijek ćete na poleđinu karte dobiti pečat, a na željezničkom kolodvoru ovjerenu Potvrdu s pečatom. Oba načina ovjere vaše povratne karte omogućuju vam da pri povratnom putovanju osoblju u vlaku potvrdite da ste zaista ostvarili pravo na popust, posjetili i nadamo se uživali tijekom Adventa u Osijeku te na dočeku Nove godine!Tijekom trajanja akcije u kojem ostvarujete početnihna povratne prijevozne karte željezničkog prijevoznika HŽPP, od 6. prosinca 2018. do 6. siječnja 2019., a nakon što kartu ovjerite u uredu TZ Osijek ili na putničkoj blagajni Željezničkog kolodvora Osijek, vaša karta postaje vaučer za dodatne pogodnosti kod osječkih ugostitelja, u restoranima, hotelima, hostelima i drugim objektima smještaja!Ovjerenu kartu pokažite ugostiteljima koji sudjeluju u akciji te ostvarite dodatni popust na usluge restorana i smještaja od najmanje 20%!Želimo vam ugodan i sretan put!Dodatne informacije o o voznom redu vlakova te o akciji Vlakom na Advent u Osijeku uz 40% popusta doznajte na web stranici HŽ-Putnički prijevoz,