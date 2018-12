nedjelju 9. prosinca

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

održat će seza članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Osijeka.Iako ti izborikao lokalni ili državni izbori i odaziv birača je znatno, vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti su ona najniža razina lokalne samouprave koja je najbliža običnim ljudima.Angažirani i posvećeni predsjednicimogu život u svojim mikro sredinama učiniti boljim i kvalitetnijim kroz cijeli niz komunalnih projekata, od uređenja šetnica, igrališta ili parkirališta do većih zahvata.S druge strane, ovi izbori mogu poslužiti i kao lakmus test za predstojeće izbore za Europski parlament i kasnije izbore jer ćepružiti uvid u to kako trenutno „stoje“ na terenu.Ono što je posebnost kod ovih izbora je to što na njima pobjedu mogu odnijeti i grupe birača okupljenih oko nekih zajedničkih ciljeva, a koji nisu članovi niti jedne od velikih stranaka.za to jeu kojoj je pobjedu na prošlim izborima odnijela jedna takva grupa birača koja jecijeli niz projekata na području svoje četvrti te joj stoga predviđaju dobar rezultat i na ovim izborima.Što se nekih etabliranih stranaka tiče, HDZ ima kandidacijske liste u svim odborima i četvrtima i na izbore ide samostalno. SDP se udružio s HSS-om, GLAS-om, ORAH-om i strankom Naprijed Hrvatska, a HNS sa Hrvatskom strankom umirovljenika. Donedavno vladajući u gradu, HDSSB, na izbore izlazi s HSLS-om ali ne u svim izbornim jedinicama, kao ni Živi zid koji tamo gdje izlazi, izlazi samostalno. MOST nema svoje liste već su rekli da će pružiti podršku listama grupa birača na pojedinim područjima.Na web stranici izbori.osijek.hr možete pronaći sve informacije o kandidacijskim listama za gradsku četvrt ili mjesni odbor u kojem živite, možete pronaći svoje biračko mjesto jednostavnim unošenjem vaše adrese, a na toj stranici ćete moći dobiti i prve rezultate izbora po zatvaranju biračkih mjesta.Kao i za sve druge izbore, hoćete li sudjelovati na lokalnim izborimai možete ne iskoristiti svoje pravo na glasovanje, no tada gubite i pravo na prigovaranje ukoliko pobijedi neka od opcija koja vam nije po volji...