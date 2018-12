Osjeèka televizija - Vijesti, 04.12.2018.

I ove godine osječki umirovljenici, čije mirovine ne prelaze iznos od 2000 kuna, dobit će božićnice. Umirovljenici su podijeljeni u 3 skupine, a u prvoj je 350 umirovljenika s mirovinama do 1000 kuna i oni će dobiti božićnice u iznosu od 300 kuna. 2675 umirovljenika s mirovinama od 1000 do 1700 kuna dobit će božićnicu od 200 kuna, dok će 2200 umirovljenika s mirovinama od 1700 do 2000 kuna dobiti 100 kuna. Umirovljenici će božićnice dobiti na kućne adrese preko Hrvatske pošte. Božićnice će dobiti i nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja, nositelji prava na pomoć u prehrani i beskućnici. Za program božićnica iz osječke gradske blagajne osigurat će se milijun i 250 tisuća kuna.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- slavonske županije zajedno u EU- kružni tok u Čepinu- prvi Technicoolum