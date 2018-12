Francuska alijansa Osijek

Kinematografima Osijek d.d., Švicarskim veleposlanstvom u RH i Francuskim institutom Zagreb

od 6. do 12. prosinca 2018.

Subverzivni vikend

u partnerstvu s, organizira izložbu fotografija, projekcije filmova i predavanje pod nazivom «». U svijetlu aktualnih događanja u Parizu, ovim programom obilježavamo 50. obljetnicu studentskih prosvjeda u Parizu koji su obilježili cijelu generaciju i potakli društvene promjene diljem Europe.Događanje „Svibanj 68.“ najvažniji je društveni pokret u Francuskoj u 20. stoljeću koji je označio temeljni prekid u političkoj povijesti i mentalitetima ljudi. Pokrenuo je seriju prosvjeda te doprinijeo društvenim promjenama diljem Europe. U suradnji s Francuskom alijansom Osijek, Francuskim institutom Zagreb i Švicarskim veleposlanstvom u Republici Hrvatskoj zajedno će obilježiti njegovu 50. obljetnicu izložbom pod nazivom „U srcu svibnja 68.“, projekcijama dokumentarnih filmova i predavanjem politologa i filmskog kritičara dr.sc. Boška Picule pod nazivom „Studentski prosvjedi 68. – pedeset godina kasnije“, u sklopu Subverzivnog vikenda u Kinu Urania. Kompletan program će se održati u dvorani Kino kluba, a raspored po danima možete vidjeti u prilogu maila. Cijena redovne ulaznice je 20 kn, dok članovi Francuske alijanse i studenti ulaznicu plaćaju 16 kn, a za predavanje i izložbu ulaz je slobodan.Pozivaju vas i na manifestaciju „Na krilima pjesme“ u organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva „Lesja Ukrajinka“ Osijek, koja će se održati u subotu 8. prosinca s početkom u 15 h u kinu Urania. Program je ove godine posvećen velikoj ukrajinskoj spisateljici Lesji Ukrajinki, a održat će se uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.Novi filmski tjedan uz program Subverzivnog vikenda pretpremijerno donosi novu epsku avanturu Peter Jacksona Smrtonosni strojevi, a premijerno sinkronizirani nastavak priče o Asterixu: Tajna čarobnog napitka i biografsku dramu Colette. Na programu i dalje ostaju akcijska avantura Robin Hood, glazbeni spektakl Bohemian Rhapsody, sinkronizirani božićni hit Grinch te najsmješniji češki majstori Pat i Mat 2 u sklopu ciklusa FEST is the BEST.