Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Zimi se svi nekako. Najljepše nam je doma, u udobnim foteljama pod dekom uz. Idealno je to vrijeme za pročitati nekoliko dobrih knjiga koje će nas oplemeniti i pripremiti za. Zima je stvorena za duga čitanja dok je vani hladno, magla i pada snijeg. Zato vam jei ove zime pripremio pregled noviteta idealnih zapod dekicama.Ljubitelji fantastičnih priča biti će zadovoljni prvim dijelom sage o vješcu koja nam dolazi kroz naslov "" Andrzeja Sapkowskog. Kasnije se pričalo da je taj čovjek pristigao sa sjevera, od Užarskih vrata. Neznanac nije bio star, ali mu je kosa bila skoro posve bijela. Kada je skinuo svoj plašt, svi su primijetili da na remenu iza leđa ima mač. Nije to bilo nimalo čudno, jer su u Wyzimi skoro svi hodali s oružjem, ali nitko nije nosio mač na leđima, kao luk ili tobolac. Bjelokosoga je u grad doveo kraljevski oglas: tri tisuće orena nagrade za skidanje čari sa štrige koja uznemiruje građane Wyzime. Takva su vremena došla. Nekoć su po šumama samo vuci zavijali, a sada se namnožilo svakojake gadosti - gdje god pogledaš vampiri, štrige, šugavi bobolaci, baziliski, đavoli, elementali, vile i vodjanoji. Tu nije dovoljno obično čaranje ni glogovi kolci. Tu treba profesionalac. A pridošlica iz daleke Rivije je takav profesionalac. To je vještac Geralt, majstor mača i čarolije, mutant koji je programiran da čuva moralnu i biološku ravnotežu svijeta.Netko živi u laži. Je li to Lisa? Progonjena tragičnom prošlošću, sve što Lisa želi jest mirno živjeti s kćeri Avom. A kada joj u život uđe novi muškarac, stvari naizgled počnu sjedati na mjesto. No Lisa skriva golemu tajnu koja bi mogla razoriti čitav njezin svijet… Možda Ava, njezina kći? Nakon što spasi dječaka od utapanja, šesnaestogodišnja Ava postaje mjesna junakinja. No nikada nije ni pomišljala do čega bi njezin čin mogao dovesti… Ili pak Marilyn, najbolja prijateljica? Marilyn vodi savršen život. Ima supruga, posao i kuću - naizgled je uspješna u svakom smislu. Ipak, nikada ne bi najboljoj prijateljici Lisi mogla priznati laži koje si svakodnevno govori da bi preživjela... Jedan trenutak zauvijek će promijeniti živote tih triju žena, a tajne koje skrivaju mogle bi sve uništiti… "" autorice Sarah Pinborough odličan je psihološki triler.Pet žena nevoljko odlazi na team building u divljinu. Vikend koji ih je trebao zbližiti pretvorit će se u noćnu moru kad jedna od njih, Alice, netragom nestane. Tko je Alice? Razvedena žena u četrdesetima, koja je ima kćer tinejdžericu Margot koja živi s ocem. Alice je bila pametna, ali s njom si uvijek trebao biti na oprezu. Nije bilo osobe koja s Alice nije imala barem neki okršaj. Nijedna žena nije primijetila kad je nestala, ali svaka ima svoju verziju priče o događajima koji su tome prethodili. Federalni agent Aaron Falk iznimno je zainteresiran za sudbinu nestale žene; ona je, naime, zviždačica u slučaju na kojem dugo radi i zna tajne tvrtke za koju radi, ali i ljudi s kojima radi. Istraga će Falka odvesti do zapetljane mreže privatnih i profesionalnih sukoba, sumnji i izdaja. "" drugi je bestseler australske spisateljice Jane Harper koja je osvojila čitatelje diljem svijeta prvijencem Suša, dobitnikom brojnih nagrada, među kojima i nagrada za najbolji krimić godine - Gold Dagger.Onoga dana kad je Nora otkrila da je njezin muž Hugh napravio dijete drugoj ženi, zaklela se: Vratit ću se u život, bez obzira na to koliko mi dugo trebalo. Trebale su joj tri godine. Uz pomoć prijateljice, preselila se iz New Yorka u mali turistički grad, dobila posao u lokalnim novinama i počela davati šansu ljubavi da zakorači u njezin život. Ali kad se Hugh i njegova savršena nova obitelj dosele u susjedstvo, Nora doživi slom. Boriti se s ljubomorom i navalama prezira i poniženja, već je bilo dovoljno teško, ali postaje još teže kad se Nori ispuni velika želja, a Hugh i njegova nova supruga osvanu mrtvi u svojoj kući. Nora je izgubila sjećanje na tu noć i probudila se s neobjašnjivim ozljedama na ruci. Pokušavajući vratiti pamćenje istovremeno Nora postaje i osumnjičena za zločin koji nije počinila. Može li pronaći ubojicu i vratiti sjećanje prije nego postane žrtva? "" psihološki je triler, roman prvijenac autorice Renée Shafransky, psihoterapeutkinje koja je neko vrijeme radila i u kazalištu i na filmu.Istina je u malim sredinama uglavnom nepoželjna. A Medvedgrad je mala sredina, gradić koji je izgubio na svim poljima. Ostao mu je samo hokej. Ima juniorsku ekipu koja je na korak do naslova državnog prvaka, što je za Medvedgrad pitanje opstanka. Ako pobijede, ostatak zemlje sjetit će se tog gradića s ruba šume, doći će sponzori i veliki igrači. Juniori se s tim pritiskom nose kako znaju. Kad jedan od njih počini zločin, zajednica reagira očekivano. Cijenu na kraju ipak netko mora platiti. Je li grad u ime hokeja i višeg cilja u stanju okrenuti glavu od pravde? I mogu li oni društvu važniji nekažnjeno raditi što ih je volja? Roman "" prvi je dio Backmanove duologije o problemima što ih donosi život u maloj zajednici. Problemima što ih se lako može preslikati i na šire i veće društvene zajednice. Roman je nositelj nominacija nekoliko značajnih književnih nagrada, između ostalog one za švedsku knjigu godine i nagradu njemačke čitateljske publike Leserpreis za najbolje djelo fikcije. Također, portal Goodreads uvrstio je roman u izbor za knjigu godine.John Harper uvjeren je da će njegov život uskoro završiti. Svake noći leži budan u zabačenoj kolibi na indonezijskom otoku Baliju, slušajući bubnjanje kiše po krovu i glasanje osamljenog guštera, uvjeren kako su mu sati odbrojani. No, više od toga što možda ima doći, strah ga je onoga što je sam učinio. Tada upoznaje Ritu, tajanstvenu ženu koja nosi vlastiti teret bolne prošlosti. Privučeni jedno drugom, započet će vezu koja će im oboma donijeti prijeko potreban mir i zadovoljstvo. Iako je spreman potpuno se prepustiti, John je svjestan da bi njegova prošlost mogla postati nepremostiva prepreka za njihovu vezu te kako joj, najmanje od svih ljudi, može jamčiti jednu od najvažnijih stvari u ljubavnom odnosu; sigurnost. Louise Doughty radnju romana "", koja vibrira između Indonezije, Nizozemske i Kalifornije, u razdoblju između 1960-ih i 1990-ih, veže uz jednu od najvećih neispričanih tragedija 20. stoljeća. Ovo je nezaboravno djelo koje se ne ispušta iz ruku, u isto vrijeme napeto i elegično, atmosferično i tragično, fantastične karakterizacije i fascinantnih obrata, jedna od onih rijetkih knjiga koje mogu zadovoljiti ukus svakog čitatelja.Kao potezom čarobnog štapića, godine 2010. u njemačkom Uredu za dokumentaciju Stasija uništeno je gotovo šest kilometara dokumenata, više od dvadeset milijuna stranica, od kojih su neke, baš kao i Nagradom Europske Unije za književnost ovjenčan roman Magdalene Parys, govorile o operaciji pod kodnim imenom "". Kada je pedesetih godina prošloga stoljeća pokrenuta, tajna služba DDR-a njome je željela likvidirati ne samo one koji su preko željezne zavjese pokušavali pobjeći na Zapad nego i najistaknutije oporbene političke aktiviste. Sve do pada Zida o preko stotinu ubijenih i nestalih nije se smjelo pričati, a nakon ujedinjenja oni koji su za njih znali učinili su sve da ih ostatak svijeta zaboravi. Sve dok 2011. jedna stara i mutna fotografija nije pokrenula novi niz okrutnih zločina. Depresivni berlinski policijski inspektor Kowalski i neprilagođena televizijska novinarka Dagmara Bosch, svako za sebe i svako gonjen vlastitim demonima, bit će uvučeni u istragu koja će uzburkati političke vode ujedinjene Njemačke i probuditi nemani skrivene na muljevitom dnu.Da bi namaknuo novac, sitni kriminalac se okuša u otmici, i apsolutno sve pođe po zlu. Kad Ryan Lee otme profesoricu Vanessu Willard s parkirališta i zaključa je u sanduk skriven u spilji za koju nitko osim njega ne zna, s dovoljno vode i hrane za tjedan dana opstanka, nada se brzoj iznudi otkupnine. No prije nego što je uspije i zatražiti od supruga svoje nesretne žrtve, policija ga uhapsi zbog sasvim drugog, nepovezanog zločina. I on odluči prepustiti Vanessu njezinoj sudbini… Dvije godine poslije Lee izlazi iz zatvora. Vanessa nikad nije pronađena, a on najviše od svega želi započeti novi, bolji život. No tada se ludo opasne stvari stanu događati u njegovoj okolini, njegovim bližnjima. Netko mu je očito za petama. Netko tko zna što je uradio prije dvije godine. "" autorice Charlotte Link pravi je zimski psihološki triler.Tajanstvena L. utjelovljuje sve ono čemu se Delphine oduvijek divila – elegantna je, ženstvena i sofisticirana te ima nevjerojatnu sposobnost pronalaženja pravih riječi u pravom trenutku. Delphine je susreće u trenutku postizanja iznimna uspjeha netom objavljenim romanom, no posve je iscrpljena od pisanja, čitatelja i ogromna zanimanja medija. Zbog svega je u kreativnoj blokadi, više jednostavno ne može napisati ni riječi. L. intuitivno osjeća Delphininu ranjivost i bez žurbe, ali posve sigurno, zauzima povlašteno mjesto u njezinu privatnom životu. Kako im se životi sve više i više isprepliću, ova priča o prijateljstvu ubrzano se uozbiljuje i pokazuje zloslutne znakove toksičnosti. Delphine de Vigan iznimno vješto hoda po tankoj liniji između stvarnosti i fikcije te pruža pronicavu i moćnu dijagnozu epohe opsjednute Istinitim. "", višestruko nagrađeni bestseler s odlikama psihološkog trilera, predložak je istoimenu filmu iz 2017. godine." je noćni čuvar u siromašnoj gradskoj četvrti koji svoju dužnost provodi s toliko revnosti i strogoće da iritira svoje sumještane. No dužnost je Murtazi iznad obitelji i vlastita probitka, a red i disciplina kategorije kojima je u svojoj neukosti toliko zaslijepljen da izaziva podsmijeh okoline. Kad ga životne okolnosti odvedu na mjesto čuvara u tvornicu za preradu pamuka, Murtazino se slijepo vjerovanje u red, rad i disciplinu neće nimalo promijeniti što će među tvorničkim radnicima prerasti u otvoreni prezir. Premda ga i njegovi nadređeni doživljavaju kao karikaturu, ubrzo i oni, proračunati i isključivo profitu skloni, uviđaju da im je upravo takav čuvar reda potreban. Murtaza se smatra jednim od najvažnijih djela turskog klasika Orhana Kemala, ali i nezaobilaznim romanom u turskoj književnosti dvadesetog stoljeća. Situirajući roman u urbani iako sirotinjski prostor te problematizirajući tursku radničku klasu, Orhan Kemal ispisuje priču o tragikomičnom antijunaku koji autorovom zaslugom izrasta u simbol turske literature tog razdoblja." počinje pismom Karla Ovea Knausgårda svojoj nerođenoj kćeri, tankoćutnim pogledom na začetak jedinstvene i dragocjene povezanosti roditelja i djeteta. Glavninu knjige čine intimni zapisi o svakodnevnom životu sa ženom i djecom u ruralnoj Švedskoj tijekom jedne jeseni, nadahnuti tekstovi prožeti sjećanjima iz djetinjstva. Ništa ne uzmiče autorovoj pozornosti, čak i ono naizgled posve nebitno. Sunce, pliskavice, jabuke, plastične vrećice: sadržaj svakodnevnoga života pogonsko je gorivo Knausgårdove umjetnosti. Kroz detaljno razlaganje stvari i pojava oko njega, Knausgård stvara osobnu enciklopediju iskustava i misli te pritom pokazuje koliko je naš svijet zapravo nespoznatljiv i divan. Tko voli Knausgårda (a takvih je u međuvremenu sve više) bit će sretan da mu je u ruke došla ova mudra knjiga.U dirljivom romanu "", nadahnutom istinitom pričom, dvije će obitelji biti zauvijek promijenjene potresnom nepravdom koja se dogodila nekoliko naraštaja prije. Memphis, 1939. godina. Dvanaestogodišnja Rill Foss s mlađim sestrama i bratom živi čarobnim životom na obiteljskom brodu na rijeci Mississippi. Ali, kad je njihov otac jedne olujne noći prisiljen žurno odvesti njihovu majku u bolnicu, Rill preuzima nadzor – sve do nasilnog dolaska neznanaca. Djeca obitelji Foss otrgnuta su od svega poznatog te smještena u sirotište Zajednice dječjih domova Tennesseeja. Prepuštena na milost i nemilost okrutne voditeljice sirotišta, Rill se u svijetu opasnosti i nesigurnosti trudi zadržati sestre i brata zajedno... Ova zanimljiva, potresna i na kraju poticajna priča Lise Wingate, utemeljena na jednom od američkih najzloglasnijih skandala. Georgia Tann, voditeljica organizacije za posvajanje sa sjedištem u Memphisu, kidnapirala je siromašnu djecu i prodavala je bogatim obiteljima diljem zemlje. Ovaj roman podsjeća da, premda nas naši putevi mogu odvesti na različita odredišta, srce nikada ne zaboravlja kamo pripadamo.Dok budete čitali ovaj roman, vjerovat ćete da je to samo još jedna knjiga o ljubomornoj bivšoj ženi. Pomislit ćete da je ta bivša opsjednuta onom koja ju je zamijenila mlađom ljepoticom koja se upravo priprema za vjenčanje s muškarcem kojeg obje vole. Pretpostavit ćete da je prva žena bila užasna i da se muž s pravom od nje rastao. Vjerovat ćete da shvaćate motive, prošlost i anatomiju ovog zamršenog ljubavnog trokuta. Ali bit ćete u zabludi. Stoga nemojte ništa ni pretpostavljati. Jednostavno čitajte između laži. Roman godine, autora Greer Hendricks i Sarah Pekkanen "" je psihološki triler s tisuću lica, koji će vas držati zalijepljenim za njegove stranice, katapultirajući vas u priču koja rasvjetljuje svaku stranu ljubavi, čak i ono što skrivamo od samih sebe. Jednako opsesivan kao i Djevojka u vlaku, roman je objavljen u Americi s prvom nakladom od 300.000 primjeraka, nadmašivši ubrzo svaki rekord prodaje i boravka na vrhu ljestvica.Jedan knjižničar u Bretanji odluči prihvaćati sve knjige koje su izdavači odbili. Tako je prihvatio svakojake rukopise. Među njima, mlada urednica otkrije rukopis za koji procijeni da je pravo remek-djelo, a koje je napisao izvjesni Henri Pick. Kreće u potragu za piscem i saznaje da je umro prije dvije godine. Prema riječima njegove udovice, nikad nije pročitao nijednu knjigu, niti je pisao išta drugo osim popisa za kupovinu... Nije li možda vodio tajni život? Obavijena misterijem, Pickova knjiga postići će velik uspjeh i imati začuđujuće posljedice na svijet književnosti. Jednako će tako izmijeniti sudbine nekolicine pojedinaca, a osobitu sudbinu tvrdoglava novinara koji ne vjeruje u službenu verziju priče o knjizi. Što ako je sve namješteno? Priča o književnoj istrazi puna neizvjesnosti, prštava komedija koja istovremeno dokazuje kako roman može izmijeniti život čitatelja. David Foenkinos napisao je odličan humorističan roman koji se krije iza naslova "".Konstanty Willemann ovisnik je o morfiju, propali umjetnik, Helin suprug i Jurekov otac, i rastrgan je između svojih poroka, žene i ljubavnice te dvaju nacionalnih identiteta – poljskog i njemačkog. Otac mu je mladi njemački aristokrat, majka Poljakinja, a godina je 1939. i takva bi ga podvojenost mogla stajati života. Njegovo rasipništvo, razvrat i dokolicu u poljskim kavanama naglo prekida rat, kada postaje dijelom vojnih snaga, no ne zadugo, jer se brzo vraća onome što mu je oduvijek bilo primarno – ženama, opijatima i zabavi. Konstantyjeva borba sa samim sobom i klupkom burnih ratnih događanja dodatno se zakomplicira kada ga primoraju da uđe u tajni poljski odred i postane sudionikom apsurdne i opasne misije… "" Szczepana Twardocha roman je koji otvara vrata ne samo u apokaliptični ratni svijet već i u nevjerojatnu psihu protagonista u potrazi za vlastitim jastvom uslijed imperativa koje povijest nameće.Hladna je noć u Milanu i Piero Manzano samo želi doći kući. Iznenada se semafori ugase. Manzanova Alfa strada u lančanom sudaru, a on se automobila izvuče s lakšim ozljedama. No semafori se nisu ugasili samo u toj ulici, u cijelom gradu ne radi nijedan semafor i nijedno svjetlo. Diljem Europe kontrolori u nevjerici gledaju kako elektroenergetske mreže padaju jedna za drugom. Bez struje za grijanje ljudi se počinju smrzavati. Zalihe hrane i vode brzo presušuju. Broj mrtvih vrtoglavo raste. Bivši haker i aktivist Manzano ubrzo postaje glavni osumnjičenik. Ali on je i jedini čovjek koji je može pronaći prave napadače. Može li Manzano srušiti veliku terorističku mrežu prije nego što bude prekasno? "" Marca Elsberga zastrašujuće je realistična drama o sedmodnevnome nestanku struje u Europi i SAD-u izazvanom hakerskim napadom na električne mrežePotraga za odvijačem zbog koje će uspješni pisac Michael Turner jednog lipanjskog poslijepodneva ući u kuću svojih bliskih susjeda Samanthe i Josha Nelson, promijenit će na neočekivan i potresan način živote svih njih. Nakon što mu tragedija prekine idilični život u Walesu sa suprugom Caroline, reporterkom za američku televiziju, Michael seli u London, u zgradu do obiteljske kuće Nelsonovih. Nelsonovi su četveročlana situirana i skladna obitelj koja će s posebnom pažnjom prigrliti gubitkom shrvanog Michaela. U njegov život uskoro će ući i izvjesni Daniel McCullen, pilot američkih zračnih snaga, koji mu je svojedobno život okrenuo naopačke. Uza sve to kuća Nelsonovih postat će poprište tragičnog događaja koji će na okolnosti iz Michaelova života baciti novo svjetlo i nagnati ga na životne i stvaralačke zaokrete. "" Owen Sheersa snažna je psihološka drama s brojnim i iznenadnim preokretima, u kojoj se smjenjuju mirni obiteljski odnosi i visokorizične protuterorističke akcije, duboko skrivene tajne i pismena priznanja.Tom Hazard upravo se, nakon mnogih godina izbivanja, ponovno vratio u London, kako bi napokon pokušao pronaći toliko željeni mir. Na svom novom radnom mjestu profesora povijesti u srednjoj školi upoznaje atraktivnu kolegicu koja se čini fascinirana njime. No, Tom krije opasnu tajnu. Naizgled nalikuje na prosječnog četrdesetogodišnjaka, no živi već stoljećima. Od elizabetinske Engleske, preko Pariza ispunjenog jazzom i New Yorka, do Južnih mora, Tom je vidio mnoge stvari, družio se sa Shakespeareom, kapetanom Cookom i Francisom Scottom Fitzgeraldom i sad cijelim svojim bićem žudi za običnim životom. Djecu može podučavati o ratovima i lovu na vještice kao da ih sam nije iskusio iz prve ruke. Jedinu stvar koju NE smije učiniti jest zaljubiti se. "" Matta Haiga gorko je slatka priča o tome kako izgubiti pa pronaći sebe, o izvjesnosti promjena i životnom vijeku koje je potrebno proći kako bismo napokon naučili kako živjeti.i" novi je svjetski hit autorice popularnog trilera "Par iz susjedstva" Shari Lapene. Čekate da se vaš ljubljeni suprug vrati s posla. Pripremate večeru i veselite se što ćete jedno s drugim podijeliti današnje dogodovštine. To je posljednje čega se sjećate. Probudite se u bolnici, a nemate pojma kako ste dospjeli tamo. Kažu vam da ste doživjeli nesreću kad ste izgubili kontrolu nad vozilom jureći sumnjivim dijelom grada. Policija sumnja da ste upleteni u mutne poslove. Ali vaš suprug odbija povjerovati u to. Vaša najbolja prijateljica nije tako sigurna u vašu nevinost. A vi ni sami ne znate što biste mislili... Shari Lapene radila je kao odvjetnica i nastavnica engleskoga jezika prije nego što se okušala kao spisateljica. Njezin debitantski triler, "Par iz susjedstva" postao je svjetski bestseler.Atentat koji se smatra jednim od najbrutalnijih koje dvadeseto stoljeće pamti ubojstvo je ideologa i vođe komunističke revolucije, Lava Trockog. Nakon zatočeništva u Rusiji te egzila u Turskoj, Francuskoj i Norveškoj smrt ga je snašla u Meksiku, 20. kolovoza 1940. kada je podlegao ozlijedi od udarca planinarskim cepinom u glavu. Ubio ga je španjolski komunist Ramon Mercader. Ovaj, po opsegu i temi, monumentalni povijesni i psihološkotrilerski roman rasvjetljava upravo taj događaj. Rasvjetljava ga iz triju perspektiva: ubojice, ubijenog i slučajnog prolaznika Ivana Cardenasa. U šetnji havanskom plažom 1977. Ivan susreće stranca u društvu dvaju buržuja. Njegov život iz temelja mijenja upravo susret s misterioznim strancem jer uviđa da se u njemu krije nešto mnogo mračnije i opasnije nego što se na prvu činilo... Leonardo Padura, pisac poznat po svojim kriminalističkim romanima, javio se 2009. godine ovim ambicioznim djelom koje je kritika dočekala pohvalama te ga odmah smjestila u latinoamerički modernistički kanon. "" spoj je faktografije i psihološke proze koji se čita i kao vrhunska špijunska fikcija.