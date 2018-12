2. prosinca 1786.

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Cijelog proteklog vikenda obilježavao se Dan grada Osijeka koji se slavi u znak sjećanja nagodine kada su tri dijela grada -– spojena u jednu cjelinu.Između brojnih događanja povodom Dana grada, jučer je nakon četiri godine promotivnom vožnjom vlakom ponovno pokrenuta željeznička linija između dva prijateljska grada –Svečanom ispraćaju ponovno otvorene linije nazočio je gradonačelnik Osijeka, župan, gradonačelnik Pečuha te generalni konzuli Republike Hrvatske i Mađarske.Ivan Vrkić jeovim korakom u ponovnom pokretanjuizmeđu dva prijateljska grada i dvije države jer se na taj način pokazuje da nam je stalo do, a to se najviše može potvrditi kroz međusobnu komunikaciju i suradnju na različitim razinama. Kao sljedeći korak, Vrkić je naveo povezivanje IT sektora, koji je najbrža rastuća industrija i u Osijeku i u Pečuhu.Generalni konzul Republike Hrvatske u Mađarskoj,, istaknuo je važnost ovogza obje zemlje, a posebno za hrvatsku manjinu u Mađarskoj i Mađare u Hrvatskoj, kojima je putovanje u matičnu zemlju sada znatno olakšano.", naglasio je Horvat.Prilikom ispraćaja prvog vlaka iz Osijeka za Pečuh, župan Anušić je najavio kako će nakon jučer uspostavljenog povezivanja željeznicom, uskoro biti završenaNakon promotivne vožnje, od 9. prosinca uspostavlja se redovita željeznička linija na relaciji Osijek – Pečuh četiri puta tjedno, a ideja je da to što skorije postane izravna linija te da se ukine presjedanje u Belom Manastiru.