petak, 30. studenog

Portanovi

nova predivna božićna priča

petka, subote i nedjelje

Tobler i Čarobni tim

Petak , 30. studeni 2018.

Subota , 1. prosinca 2018.

Nedjelja , 2. prosinca 2018.

Nagradna igra u kojoj se nagrade mogu osvojiti baš svaki dan

nagradna igra

jednostavno

Info pult

Advent u Portanovi – odgovori i osvoji

2. prosinca

Ovaj vikend besplatan shopping za 30 slučajnih posjetitelja u Portanovi

omiljena maskota Portoš

Portoš te časti

, ustarta jedna Božićna čarolija – bajkoviti i čudesni dječji advent na 2. katu Portanove. Počevši s petkom, pa kroz cijeli prosinac svakog ćeod 16 do 21 satpripremati zabavna dječja događanja koja uključuju sportski kutak u suradnji s plesnim i sportskim društvima i udrugama, dječje animatore, različita zabavna natjecanja djece i roditelja, kreativne radionice, slikanje s djedom Božićnjakom, gledanje božićnih filmova i crtića, a sve to uz zamamne mirise palačinki, langošica, božićnih kolača, čaja i tople čokolade, a za roditelje bit će i kuhanog vina i kuhane rakije. Ulaz na sva događanja bit će besplatan.Program događanja za prvi vikend Dječjeg adventa:16:00 – Svečano otvorenje, gosti udruga pjevača Lorelay - LUM pod voditeljstvom gđe. Ksenije Menkovski17:00 – Udruga Sportić u suradnji s TK Jezero, tenis - natjecanje s posjetiteljima18:00 – Akademija Krpan&Babić, nogomet - natjecanje s posjetiteljima19:00 – Božićni crtić20:00 – Božićni Disco16:00 – Druženje i različite natjecateljske aktivnosti17:00 – Sportska akademija, natjecanje s posjetiteljima19:00 – Pjevamo s Igorom Delačem20:00 – Božićni Disco16.00 – Udruga Sportić u suradnji s TK Jezero, tenis - natjecanje s posjetiteljima16:00 – Pisanje pisma djedu Božićnjaku uz udrugu “Rame uz rame”18:00 – Natjecateljske aktivnosti19:00 – Druženje uz crtić20:00 – Božićni DiscoZapočinje vrijeme darivanja, a Portanova je to po svemu sudeći vrlo ozbiljno shvatila. U pripremi jeu kojoj će se nagrade dijeliti baš svaki dan! Sudjelovanje će biti više nego! S računom od kupovine toga dana trebat ćete se javiti na, tamo preuzeti kupon, odgovoriti na dnevno pitanje koje će se nalaziti na velikom panou kraj Info pulta, popuniti sa svojim podacima i čekati izvlačenje koje će biti već sljedeći dan! I tako 24 dana za redom.Adventska nagradna igra pod nazivomzapočinje 1. prosinca, trajat će 24 dana i imat će isto toliko dobitnika! Plus završno izvlačenje jer će se na kraju sakupiti svi kuponi od svih dana trajanja nagradne igre te će se izvući dobitnika glavne nagrade, a to je 2.000 kuna za shopping u Portanovi! Nama ovo zvuči odlično!Ne zaboravite – prvo izvlačenje je većDa, da, dobro ste čuli! Ovaj vikend jeponovno u akciji. Na redu je još jedno darivanje pod nazivomPortoš će šetati Portanovom i častiti shoppingom nasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina. Pa nije li to divno?Ako se zateknete ovih dana u Portanovi, a trebali bi, nemojte se iznenaditi ako baš vas Portoš potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi, ništa ne brinite – Portoš plaća umjesto vas!Nemojte propustiti još jednu priliku da to budete baš vi!Vidimo se u Portanovi!