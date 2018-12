Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš

povratne naknade od 50 lipa

mlijeko i mliječne proizvode

staklena, plastična i aluminijska ambalaža

Intencija Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je da u našem depozitnom sustavu ponovno bude ambalaža vezana za mlijeko te staklena ambalaža, za manje volumene, dakle govorimo o onima od dva decilitra, jer trenutna tehnologija je automatizirana i manualno omogućava da se i takve boce stavljaju unutar sustava

Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži

samo 11%

korisnoj sirovini

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Direktorizjavio je kako će se već početkom iduće godine u sustavvratiti plastične boce za, kao iod pića i napitaka volumena dva decilitra.“, izjavio je Ponoš.U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike izjavili su kako je naknada na ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda te pića i napitaka zapremine dva decilitra regulirana. Navedeni akti su u izradi i planira se da do kraja godine budu upućeni na e-savjetovanje.Povratna naknada za mliječnu ambalažu ukinuta je 2015. godine uz obrazloženje kako je njezin udio u ambalaži obuhvaćenoj povratnom naknadom. No, naknadne analize su pokazale kako ta ambalaža, koja se prije prikupljala kroz sustav, sada uglavnom završava u miješanom komunalnom otpadu čime se dodatno opterećuju odlagališta otpada, a nije rijetkost ni da se takva ambalaža baca u prirodu.Stoga, obzirom na to da se radi o, Ministarstvo zaštite okoliša smatra da se ambalaža od mlijeka treba vratiti u depozitni sustav te da građani za nju pri povratu u trgovinu ponovno mogu dobiti naknadu od 50 lipa te da se u sustav trebaju uvrstiti i plastične, staklene AL/FE boce i limenke zapremine dva decilitra.