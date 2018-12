[2.12.2018.]

Osijek Youthnited

subotu, 1. prosinca 2018.

Nina Saffron & DMTN i DJ Olivera

[20.11.2018.]

Savjet Mladih Grada Osijeka

Kreativna agencija Adverta

subotu 1. prosinca 2018.

Osijek YOUTHnited

Program:

14:00 - 19:00 sati

14:00 - 15:00 sati

15:00 - 19:00 sati

15:00 - 16:30 i od 17:00 do 19:00 sati

15:00 - 16:00 sati

16:00 - 17:30 sati

17:45 - 18:30 sati

17:00 - 19:30 sati

Večernji program:

20:15 sati

22.00 sati

Po prvi puta dio programa Dana grada Osijeka namijenjen mladima pod nazivom „“ koji će se održati ugodine u Esseker Centru organizira Savjet mladih Grada Osijeka u suradnji s Kreativnom agencijom Adverta.Nakon dnevnog programa koji počinje od 14 sati, a u kojem se imate priliku upoznati s radom osječkih udruga koje rade s mladima te sudjelovati u najrazličnijim radioničkim aktivnostima koje provode, očekuje vas rođendanski tulum!Kreativne sokove koji u subotu budu koncentrirani tijekom dnevnog dijela Osijek YOUTHniteda, svi zainteresirani imat će priliku proliti po plesnom podiju od 20 sati kada kreće nezaboravan party povodom rođoša grada Osijeka za pamćenje uz funk bend20.00 – 02.00 sati - Daleki nećak morskog vuka Dragojevića, vječno opisivan kao mladić, ali zapravo iskusni osječki DJ s adresom u metropoli, majstor break beata i ritmova koji tjeraju na "izuvanje" iz cipela, mr. Oliver svojim nastupom uveličat će svečanost.Kada je još kao trogodišnjak imao je prvi nastup u dnevnoj sobi susjeda s 4. kata moglo se vidjeti da će Oliver biti zvijezda. Od tada je odradio na milijune gaža, što kao samostalnih, što "leđa o leđa" ili kao DJ poznatog erotskog benda Krankšvester i svaka je završila gromoglasnim pljeskom ekipe koja je uspjela izdržati do kraja. Pripremite se na vrućinu essekerskog poda jer kad Oliver svoje računalo i miksetu upali, nema što se pod vašim plesnim nogicama ne užari!22.00 – 23.30 sati - Mayalesova Nina Saffron / Nikolina Kovačević jedna je od naših najtalentiranijih mladih soul i jazz pjevačica. Ovo prilikom posebno se okupila s braćom brassevima iz funk benda DemeNtronomes i ritam sekcijom sastavljenom od nove generacije mladih zagrebačkih jazzera kako bi proširila običaje starih Fanaka i istražila tradiciju vrhunskog mrdanja u Osijeku.Nastup nije za ljude slabih kukova i bokova jer uz vibracije koje se po Essekeru budu prolijevale i iz moćnih zvučnika bit će nemoguće ne izvijati se kao suvenirska Hula Hula plesačica.u suradnji s, uu Esseker centru povodom obilježavanja dana grada, organizira cjelodnevni događajDogađaj je nastao s ciljem prikazivanja mogućnosti za mlade koji se nude u Osijeku, okupljanjem organizacija koje rade s mladima ili čiji rad je usmjeren mladima te isticanjem prioritetnog bavljenja pitanjem mladih.- Info-time za mlade: što, gdje i kako?Nositelji: sve udruge koje sudjeluju u Youthnited eventu:Udruga Breza, ISKRA waldorfska inicijativa, Udruga Plantaža, Udruga KultAkt, Titan Atlas Klub, IAESTE, Crveni križ Osijek, Udruga Slama, Proni Centar, Udruga ReArt, Udruga Dokkica, Udruga Auxilium, PS ShineOpis: Informiranje putem info-pultova o aktivnostima za mlade, edukacijama, mogućnostima volontiranja, mobilnostima i još mnogo togaMax. broj sudionika: što više to boljeRadionice i interaktivni programi:- Umijeće žongliranjaSvi zainteresirani će moći naučiti kako od jednostavnih materijala napraviti žonglerske rekvizite (loptice, poi...) te naučiti osnove žongliranja. Cilj aktivnosti je poticanje kreativnosti stvaranja i razvijanje koordinacije pokreta.PRIJAVI SE:Nositelj: Udruga PLANTaža, žonglerska skupina Plamingo ArtsMax. broj sudionika: 10- Interaktivna slamnata radionicaZajednička izrada natpisa „Grad Osijek“ od slame i slamnatih srca za sudionike radionice.PRIJAVI SE:Nositelj: Slama - udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu Slama Land ArtMax. broj sudionika: 10- Clash of the Titans (Igraonica društvenih igara)Prezentacija dvije različite društvene igre u vlasništvu kluba. Obje igre su dizajnirane za 4-5 igrača. Igre koje smo odabrali su: Ticket to Ride i King of Tokyo. Uz igranje, sudionici će moći naučiti sve o bojanju figurica za društvene igre te vidjeti kako to izgleda u praksi.PRIJAVI SE:Nositelj: Klub Titan AtlasMax broj sudionika: 20 (10 po jednoj partiji dviju igara; zamjena svakih sat i pol)- Prevencija – svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-aUz predstavljanje rada i aktivnosti Crvenog križa Osijek na štandu ćemo povodom 1.12., Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a raditi i promotivnu aktivnost pravilne uporabe prezervativa te ćemo dijeliti besplatne prezervative.PRIJAVI SE:Nositelj: Crveni Križ OsijekMax. broj sudionika: 50- Team building and trust gamesUsvajanje metoda kroz pokret i igru kojima je moguće raditi na razvoju povjerenja i osjećaja za timski rad među sudionicima. Metode je moguće koristiti u svakom okruženju i s gotovo svim uzrastima. Radionica je namjenjena mladima i osobama koje rade s mladima.PRIJAVI SE:Nositelj: ISKRA waldorfska inicijativaMax.broj sudionika: 20- Kako kvalitetno organizirati slobodno vrijeme?Radionica će pružiti mladima znanje i svjesnost o kvalitetnoj organizaciji slobodnog vremena u Gradu Osijeku. Interaktivnim pristupom će sudionici imati priliku postaviti vlastite ciljeve i saznati na koji način mogu složiti vlastiti raspored aktivnosti kojima će ostvariti te ciljeve i spojiti prilike u njihovom okruženju.PRIJAVI SE:Nositelj: Udruga KultAktMax. broj sudionika: 20- Chill zoneNositelj: Udruga za rad s mladima BrezaOpis: 'Chill zone' je zona gdje će mladi moći slobodno popiti čaj/kavicu, sjesti, družiti se i usput jammati (gitara, džembe i sl.). Usput će moći pogledati izložbu slika s nekih Erasmus projekata za mlade te dati svoje prijedloge i saznati sve o novoosnovanom Klubu mladih „Lonac“.Max. broj sudionika: fluktuacija