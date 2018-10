demografska slika

sve gora

bombardirani

Ministrarstvo obrazovanja

ŠeR – Školski e-Rudnik

osnovnim i srednjim školama

Blaženka Divjak.

broj učenika

45.328 učenika

509.216 učenika

463.888

Najdrastičniji pad

Vukovarsko-srijemskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji i Virovitičko-podravskoj županiji

Osječko-baranjska županija

nažalost

[klik za uvećanje]



Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Da jeu Hrvatskoj iz godine u godinu, to je jasno već i vrapcima na grani. Ipak, brojke i podaci kojima smo svakodnevnootkrivaju kako je ponor u koji smo upali mnogo dublji nego što se mislilo...Tako je jučerpredstavilo svoju novu aplikaciju ““. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje svi zainteresirani imaju pristup određenom setu statističkih podataka iz e-matice o svim školama u Hrvatskoj.Aplikacija je pokušaj odgovora na pitanja koja najčešće postavljaju novinari te sadrži podatke o svimu Hrvatskoj s brojem učenika, brojem učenika po razredu, koliko je ponavljača, tko su osnivači škola i različitim drugim specifičnostima po školama kroz posljednjih pet godina, od 2013. do danas. Podaci su vjerodostojni i mijenjaju se u realnom vremenu, potvrdila je ministrica znanosti i obrazovanjaNajzanimljivije pitanje se, naravno, odnosi nau hrvatskim školama. Iz aplikacije je vidljivo kako se broj učenika u osnovnim i srednjim školama u odnosu na 2013./2014. smanjio za čak, odnosno za gotovo 9%. Tako je u školskoj godini 2013./2014. bilo je upisano, a ove školske godine njihOve je godine u odnosu na 2013. upisan 13.451 učenik manje u osnovne škole (4%) te 31.877 učenika manje u srednje škole (17,9%).dogodio se u strukovnim trogodišnjim školama gdje se u razdoblju od pet godina broj upisanih učenika smanjio za gotovo 30%, odnosno za 11.539 učenika.Sve naše županije bilježe pad, a najgora je situacija u Slavoniji, ugdje je upisano gotovo 20% učenika manje nego 2013./2014.nalazi se na visokom sedmom mjestu s 15,3% učenika manje, ali jana prvom mjestu u konkretnim brojkama jer je iz naše županije službeno upisano 5.702 učenika manje. Samo ove je godine u cijeloj je Hrvatskoj upisano 8.460 učenika manje u odnosu na lani.Aplikacija također daje podatak da je prosječan broj učenika u školama 17-18 učenika, od 20 učenika u razredu u školama u Zagrebu do prosječno 13 učenika u razredu u školama u Ličko-senjskoj županiji. Broj učenika po razredu nešto je veći u srednjim školama, a posebno u gimnazijama gdje u razredu ima prosječno 20 učenika, dok je u srednjim strukovnim školama u razredu prosječno 13-14 učenika.Sustav će se nastaviti nadograđivati, a sljedeći korak je uvođenje podataka o prosječnim ocjenama, ocjenama po školama i županijama, ali i statistika izostanaka.Ukoliko želite saznati nešto više o ovoj aplikaciji, to možete učiniti klikom ovdje