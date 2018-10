Osječko-baranjska županija

objavila je jučer (1. listopada 2018. godine)za 2018./2019. školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je objavljen na Internet stranici Osječko-baranjske županije , u Glasu Slavonije te na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , a otvoren jegodine. Učenicima srednje škole stipendije će se dodjeljivatitekuće godineiduće godine u iznosu, a studentimatekuće godineiduće godine u iznosu odPrema natječaju,bit će dodijeljeno darovitim učenicima, adarovitim studentima;osigurano je za učenike, aza studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja;bit će dodijeljeno učenicima, astudentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dok ćebiti dodijeljeno učenicima, astudentima slabijeg socijalnog statusa.Osječko-baranjska županija većdodjeljuje stipendije darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, no od ove 2018./2019. školske godine na prijedlog župana Ivana Anušića uvedene su i stipendije za učenike i studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja te učenike i studente slabijeg socijalnog statusa. Naime, analizirajući gospodarske i društvene prilike na području Osječko-baranjske županije uočena je dodatna potreba za stipendiranjem određenih vrsta programa deficitarnih zanimanja i zanimanja iz STEM područja. Time se pokušava usmjeriti učenike i studente za zanimanja završetkom kojih će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u Županiji. Zbog iznimnog značaja financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima koja zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe kao novu kategoriju Županija je uvrstila stipendije učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.Odluku o stipendiranju učenika i studenata potvrdili su i vijećnicina sjednici održanoj u rujnu. Potvrdili su time i novosti, od kojih je jedna da se kandidati moraju svake godineza sve kategorije stipendija, a Županija će se ugovorom obvezati na stipendiranje tijekom jedne školske/akademske godine, i to u trajanju od 10 mjeseci.U Odluci o stipendiranju učenika i studenata detaljno su razrađene kategorijeza dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija, prava i obveze korisnika stipendija, način određivanja visine stipendija i postupak utvrđivanja deficitarnih zanimanja i zanimanja iz STEM područja te druga pitanja od značaja za dodjelu stipendija. Prije prihvaćanja ove odluke Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o stipendiranju učenika i studenata od 24. srpnja do 23. kolovoza 2018. godine. Primjedbi, komentara ili prijedloga na predloženi Nacrt Odluke nije bilo, a Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije.