Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj u, intendant osječkog Hrvatskog narodnog kazalištaosvrnuo se na trenutno aktualnu temuove kazališne kuće i raspisivanje novog natječaja.Šnajder je podsjetio kako njegov mandat istječe u svibnju iduće godine te on, nakonu HNK, odlazi u mirovinu. Natječaj za novog intendanta raspisan je u lipnju, a objavljen je početkom rujna, no prošlog tjedna iznenada je poništen nakon što su članovi Kazališnog vijeća dobili naputaku kojem stoji kako se pri izradi natječaja za radna mjesta u kulturnim ustanovama mora uvrstiti odredba izpo kojoj prednost imaju hrvatski branitelji te članovi njihovih obitelji.Stoga jesazvana sjednica Kazališnog vijeća na kojoj je prethodni natječaj poništen te je raspisan novi u koji je ugrađena odredba iz naputka Ministarstva kulture i novi je natječaj objavljen danas. Natječaj traje do 29. listopada, nakon toga počinje teći rok odod kada Kazališno vijeće, Grad i Županija trebaju potvrditi novog kandidata ili kandidatkinju.Šnajder se osvrnuo i na njegovo prozivanjejednog lokalnog tiskanog medija zbog navodnog ponavljanja situacije iz 2013. godine kada je došlo do zastoja u izboru intendanta. Šnajder je podsjetio kako je do zastoja došlo zbog toga što se osnivači HNK, Grad i Županija,oko izbora novog intendanta te je tadašnja ministrica kulture kao vršitelja dužnosti imenovala Miroslava Čabraju, glumca HNK a danas ravnatelja Drame.Osvrnuvši se i na prozivanja zbog zastoja u postupku obnove zgrade HNK, Šnajder je podsjetio kako je u proljeće prošle godine pokrenut postupak za izradu projektne dokumentacije ukupne vrijednosti oko, od čega su od EU dobili oko 1,6 milijuna. Ugovor je potpisan u listopadu 2017. i kada dokumentacija bude kompletno pripremljena, kreće apliciranje na sredstva EU-a. Procjenjuje se kako će kompletan projekt obnove zgrade HNK koštati oko