utorak, 9. listopada 2018.

iz Osijeka, jedan od pjevačkih zborova s najdužom tradicijom na ovim prostorima, odlučilo se na velik i zanimljiv novitet. Naime, prvi put u svojoj bogatoj povijesti, dugoj gotovo 143 godine, osniva –„Lipa“ je osnovana 1876. godine u Osijeku i tijekom svojega dugoga i uspješnoga postojanja u različitim je razdobljima sadržavala niz različitih glazbenih sekcija – muški zbor, pjevačku školu, Narodnu muzičku školu, tamburaški orkestar i harmonikaški orkestar – a povremeno čak i kazališnu, propagandnu i literarnu sekciju, sve s velikim brojem članica i članova. Posljednjih 60-ak godina „Lipa“ djeluje kao mješoviti pjevački zbor, po čemu je i najpoznatija, osobito u posljednjih četvrt stoljeća, kada je, između ostaloga, osvojila čak 20 zlatnih medalja, plaketa i diploma na svjetskim i domaćim pjevačkim natjecanjima. Tako je postala jedan od najpopularnijih i najtrofejnijih zborova u Hrvatskoj.Društvo nikada ranije nije imalo dječji pjevački zbor, no posljednjih se godina pokazala potreba za tim. Naime, lipašicama i lipašima stigao je već niz upita građana koji bi željeli svoju djecu već u ranoj životnoj dobi upisati u „Lipu“, a s druge strane vodstvo Društva željelo je osigurati budućnost „Lipe“, odnosno stvoriti nove generacije lipašica i lipaša. Stoga je odlučeno kako će ove jeseni, uz glavni zbor, koji trenutačno broji više od 70 aktivnih članova, te tzv. B skupinu, koju čine mlađi i novopridošli članovi, biti pokrenut i dječji zbor. On će upotpuniti sliku „Lipe“ kao višegeneracijskoga pjevačkoga društva te, vjerujemo, biti nov i značajan komadić mozaika Osijeka kao grada tradicionalno poznatoga upravo po sjajnim pjevačkim zborovima.Audicija za novi dječji zbor HPD-a „Lipa“ održat će se ugodine, s početkom u 18 sati u prostorijama „Lipe“, smještenima na 2. katu zgradeu Osijeku (Trg Vatroslava Lisinskog 1, Tvrđa). Pozivaju se sve zainteresirane djevojčice i dječaci u dobi od 6 do 12 godina kojima će na audiciji, u vedroj i opuštenoj atmosferi primjerenoj njihovome uzrastu, biti provjereni ritam i sluh. Voditeljica novoga dječjeg zbora bit će prof. Marijana Matijević, dugogodišnja sopranistica i vokalna solistica „Lipe“ koja ima velikoga iskustva u vođenju dječjih zborova. Nadamo se što većem odazivu djevojčica i dječaka, a radujemo se što će „Lipinim“ prostorijama ubrzo zaoriti zvonki i lijepi dječji glasovi. Sve dodatne informacije o novome zboru i audiciji pak mogu se dobiti na broj telefona