kalendarsku jesen

zlatnu, bakrenu, vjetrovitu i mirisnu

Đelo od Gisko

Otok povratka

"Lažljivac među nama

Eseška zmija

Ušao konj u bar

Cura za vjenčanje

Posjetitelj

Stranac u noći

Novac od Hitlera

Rent-a-talent

Tajni život moje majke

Zvuk stakla

"Kako god

Spaljeni

Mutna voda

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Dočekali smosa svim njenim raskošima i čarima –. Jesen nam uvijek donosi nova raspoloženja i potrebe, vrijeme se mijenja iz sata u sat, stižu nam obilne kiše ali i milo sunce, godi nam samovanje ali i druženja u toplini naših domova. Dodamo li tome još dobru knjigu, udobnu fotelju i toplu deku, imamo dobitnu kombinaciju za lijepu, umirujuću i snenu jesen. U nastavku stoga slijedi nekoliko čitalačkih prijedloga koje je i ovoga puta za vas priredio. Predstavljanje započinjemo odličnim psihološkim trilerom "" kojeg možete osvojiti u nagradnoj igri.Detektiv Sime Mackenzie, zajedno sa osam kolega iz montrealske policije pristiže na otok Entry u zaljevu Sv. Lovre. Na malenom otoku dužine tri kilometra, živi samo 130 stanovnika, većinom škotskog podrijetla, a najbogatiji od njih, James Cowell upravo je ubijen u svome domu. Sama istraga čini se jednostavnom. Dokazi upućuju da je ubojica mlada Cowellova supruga koju je nedavno ostavio zbog druge žene. No, za Simea istraga poprima potpuno drugačiji tijek kad prvi puta susretne Kirsty Cowell i shvati da je poznaje - iako se nikad nisu sreli. Progonjen tim neobjašnjivim osjećajem, kao i stalnom nesanicom, Sime se počinje prisjećati starih dnevničkih zapisa koje mu je čitala njegova baka, o škotskom pretku koji je sredinom 19. stoljeća prebjegao u Kanadu. Malo-pomalo, Sime otkriva da ga s Kirsty povezuje i nešto više od vizija i prisjećanja, te otkrivanje obiteljske prošlosti postaje njegova opsesija… Peter May fenomenalan je pisac, a roman "" daje nam pravi užitak čitanja." prvijenac je Karen M. McManus koji je odmah po objavljivanju postigao veliki uspjeh, preveden je u 37 zemalja svijeta, 35 je tjedana bio na vrhu liste bestselera New York Timesa. U ponedjeljak je pet učenika moralo na produžnu poslije nastave. Bronwyn je pametna, nikad ne krši pravila i trebala bi se upisati na Yale. Addy je ljepotica, slika je i prilika princeze i savršena djevojka svog dečka. Nate je kriminalac, na uvjetnoj je kazni zbog dilanja, vrlo je šarmantan i djevojke ga vole. Cooper je sportaš, najbolji je igrač bejzbola koji postiže nove rekorde. Simon je odmetnik, tvorac je bloga na kojem se otkrivaju tajne i tračevi. Ali Simon neće izaći živ iz te učionice, umro je od alergijske reakcije nakon što je popio vodu, a u njegovoj torbi nije bilo injekcije koju uvijek ima sa sobom. Policijski istražitelji tvrde da njegova smrt nije nesretan slučaj. Osobito stoga što su otkrili da je Simon planirao objaviti sočne tajne baš o tih četvero učenika, pa se sumnja da su oni ubojice. Ili su savršene žrtve za ubojicu koji je još uvijek na slobodi?Roman "" priča je o znanosti i religiji, skepticizmu i vjeri, no prije svega pohvala ljubavi u svim njezinim oblicima. Britanska spisateljica Sarah Perry svojim iznimno hvaljenim romanom osvojila je British Book Awards te nagradu Waterstones 2016., obje u kategoriji knjige godine. London, 1893. Nakon suprugove smrti Cora Seaborne, inteligentna žena nezasitne znatiželje, odluči napustiti London te u pratnji sina Francisa odlazi u Essex. Nakon što stignu, Cora od mještana čuje priču o povratku mitskog stvorenja, eseške zmije. Kao prirodoslovka amaterka, mlada udovica uvjerena je da se iza priče o čudovištu krije samo dosad neotkrivena vrsta. Potraga za odgovorima nanese je na put lokalnom vikaru Williamu. Neće trebati dugo da se između dvoje naizgled potpuno različitih ljudi razvije intenzivna veza koja će izmijeniti njihove živote. Eseška zmija jedan od ponajboljih povijesnih romana desetljeća kojeg svakako morate pročitati.", roman kojim je David Grossman, između ostalih, osvojio i prestižnu nagradu Man Booker International, nesumnjivo je jedno od književnih remek-djela našega doba. Mali klub u Nataniji u kojem nastupa pedesetosmogodišnji stand-up-komičar Dovale Dži pozornica je na kojoj Grossman još jednom beskompromisno i neustrašivo osvjetljava najtamnije kutke čovjeka, obitelji i svijeta u kojemu živimo. Jedan komičar izložen na sceni i jedan umirovljeni sudac skriven u publici, dvojica prijatelja iz djetinjstva, desetljećima razdvojena krivnjom i sramom susrest će se u noći u kojoj padaju maske, a svijet je opijen moćnim koktelom kabarea i života, apsurda i nevinosti, tragike i crnoga humora. Ušao konj u bar velika je i neodoljiva knjiga jednoga od najznačajnijih svjetskih pisaca, svjetionik ljudskosti, roman uz koji ćete se smijati noseći srce u grlu. Veličanstveno komičan i ubojito tragičan izlet u savršenstvo…Alexa Monroe i Drew Nichols imaju savršene karijere i divne prijatelje, ali u njihovim užurbanim gradskim životima nema previše mjesta za ljubav i ostvarenje senzualnih želja i snova. Bez puno razmišljanja Alexa, šefica kabineta gradonačelnika Berkeleyja, pristaje biti lažna djevojka Drewu, naočitom liječniku, na vjenčanju njegove bivše. Ali što se dogodi kad ih obuzme neobuzdana strast pa oboje požele da lažna cura postane ona prava? I kakve veze s tim imaju paketić sira i krekera, boca šampanjca i jedan pokvareni lift? Urbana romantika, istančan humor, bogatstvo eksplicitnih opisa seksa i neočekivane nježnosti dobitna su kombinacija romana "". Autorica Jasmine Guillory američka je odvjetnica i spisateljica. Dosad je objavljivala tekstove o pop-kulturi, književnosti i kulinarstvu, a Cura za vjenčanje njezin je prvi roman, koji je oduševio i publiku i kritiku te se strelovitom brzinom popeo na vrhove top-lista najprodavanijih naslova.Nije lako biti ambiciozna žena u vojsci. Kad narednica Amy Callan i poručnica Caroline Cooke budu pronađene ubijene u svojim domovima, u kadama napunjenim vojnom maskirnom bojom, naizgled netaknutih tijela, sumnja pada na Jacka Reachera. Poznavao je obje žene, a znao je i to da su obje otišle iz vojske pod sumnjivim okolnostima, kao žrtve seksualnog uznemiravanja. Kao bivši vojni policajac, usamljenik i lutalica, Jack odgovara psihološkom profilu koji je izradio FBI, i uhićuje ga nadobudna specijalna agentica Julia Lamarr. No kad se otkrije tijelo još jedne žene, narednice Lorraine Stanley, ubijene s jednakom pedantnošću, Reachera puštaju iz pritvora. Svi strahuju od serijskog ubojice koji šeće slobodno. Ali FBI se služi jakim moćima uvjeravanja i neće proći dugo a Reacher će se do grla upetljati u istragu o zločinu. Ali što povezuje ove tri žene i zašto ih je netko odlučio srediti? U ovom sjajnom, domišljatom trileru "" Lee Childa, Jack Reacher još jedanput rješava stvar, dokazujući da je jedinstveni junak, sposoban opstati u bilo kojoj situaciji.Nakon što su ga premjestili u zabačenu dolinu Lake Districta, inspektor Mark "Heck" Heckenburg privikava se na mirniji život, sasvim drugačiji od onog u Jedinici za serijske zločine gdje su krvoprolića bila dio svakodnevice. Ipak, gdjegod Heck krenuo, nevolje uvijek čekaju iza ugla. Zloglasni "Stranac", bešćutni zločinac s kojim Heck dotad nije imao posla, vraća se na scenu. Zadnji put viđen prije deset godina u Dartmooru, serijski ubojica koji je sijao smrt našao je novi dom. Dok se gusta, ledena magla spušta na Lake District, Stranac ponovno kreće u krvavi pohod i za prve žrtve odabire dvije djevojke izgubljene u brdima. Pronađena je samo jedna, jedva živa, no ipak sposobna potvrditi Heckove najgore bojazni. Dok Stranac opsjeda zabačeno selo, Heck bespomoćno gleda okrutnu igru ubojice čije žrtve prije grozne smrti začuju poznatu melodiju. U dolini odsječenoj od svijeta u kojoj ne može računati na pomoć, Hecku preostaje samo zaigrati mimo pravila… "" Paula Fincha sjajan je triler koji čitatelja ne ostavlja ravnodušnim.Šesnaestogodišnja Gita vratila se u češko mjestašce Puklice bez oca, majke, sestre i brata. Ljeto 1945. jedan je od onih povijesnih trenutaka u kojima nema potrebe za dugim objašnjenjima o ljudskim sudbinama. U zdanju u kojem je idilično odrastala u blagostanju predratnih industrijalaca sada živi neka druga obitelj. Za sebe tvrde da su Česi, ali ne onakvi kakav je bio Gitin otac. On je u kući pričao njemački. U nerazumijevanju te sitne nijanse, koja čini razliku između života i smrti, uspijeva pobjeći kod tetke u Prag gdje će provesti ostatak života. Ali duhom nikada ne napušta Puklice i u smiraju se života vraća da bi osigurala moralnu pravdu za svoju obitelj. Taj zadnji povratak bit će, čini se, i najteži jer postat će jasno da su se vremena i ljudi promijenili, ali da je zlo ostalo jednako moćno. Ovaj se briljantni roman "", gustim i grubim stilom gradi na slojevima metafora kojima autorica Radka Denemarkova pokušava u čitatelju izazvati tjelesnu reakciju gnušanja upravo nalik onoj koju Gita ima pred licem zla.Roman "" afirmirane spisateljice, autorice niza zapaženih drama i romana Tanje Radović, intrigantno je djelo suvremene hrvatske proze. Odlični likovi, aktualne teme i rijetko pogođen omjer duhovitosti i serioznosti razlozi su koji mogu privući pažnju potencijalnih čitatelja ovog štiva s iznimno atraktivnim potencijalom. Obiteljski odnosi, ali i odnosi u kulturi, napose u kazalištu i književnosti, spretno su isprepleteni u prozu koja ne bježi od problema, ali ne nudi ni samo nihilistički, destruktivni pogled na svijet i na ljudsku prirodu. Razvidno je da je u pitanju tekst koji ima filozofsko pokriće, jer na visokoj razini misaonosti postavlja svevremena pitanja, i to ne samo beletristike, a uz to je i pitak i čitak i napisan u najboljem duhu recentne hrvatske proze kojom posljednjih godina suvereno dominiraju autorice. Iako autorica Tanja Radović piše roman, zbog njenog umijeća pisanja dijaloga koji je izbrusila i aktivno sudjelujući u hrvatskom kazališnom životu, vrlo je moguće da tekst dobije i svoju kazališnu, a zašto ne i filmsku verziju.Kad András Forgách jednog lijepog, ili baš i ne toliko lijepog dana, u telefonskom razgovoru sazna da je netko od njegove najbliže rodbine godinama bio revni suradnik mađarske službe sigurnosti, siguran je samo u jedno: nipošto ne može biti riječ o njegovoj pokojnoj majci. Za oca je već prije čuo slične glasine, no i njih bi uvijek odbio jednostavnim argumentom: tvrdolinijaški komunisti poput njegovih roditelja nikad ne bi bili u stanju igrati dvostruku igru. Kad napokon u jednoj kavani od osobe koja je nabasala na dosje sazna identitet špijuna u vlastitoj obitelji, Forgáchu se ruši cijeli svijet. U romanu "" mađarski pisac András Forgách hvata se u koštac s nevjerojatnom spoznajom o svojoj obitelji. U želji da razumije prošlost i pomiri se sa sadašnjošću, rekonstruira život svojih roditelja u napetoj priči o ljubavi i izdaji, obitelji i državi, šarmu i ludilu, a ponajviše oprostu. Napola mitologizirana priča, koju Forgách iznosi izmjenjujući fikciju, poeziju i novinarstvo, svoje korijene ima u jezgrovitoj priči o Hladnome ratu. Ova knjiga nije samo književna senzacija u njegovoj rodnoj Mađarskoj, nego i u petnaestak zemalja u kojima je prevedena.Dvije godine nakon smrti supruga, Merritt Heyward prima neočekivanu vijest, obiteljska kuća u Beaufortu u Južnoj Karolini, koju je Calu ostavila njegova baka, sada pripada Merritt. I dalje mučena osjećajem krivnje zbog suprugove tragične smrti, Merritt odlazi iz svog doma u Maineu u neizvjesnost Beauforta, gdje razorne i mračne tajne Calove prošlosti leže skrivene na imanju koje je nekoć pripadalo njegovim precima. Ova neočekivana ostavština promijenit će je i dati joj snagu za novi život koji će se dodatno zakomplicirati dolaskom njezine suviše mlade maćehe i desetogodišnjeg polubrata. Uskoro, u ovoj kući stranaca, Merritt će biti prisiljena razotkriti obiteljsku prošlost Heywardovih, suočiti se s vlastitim strahovima, ali i pronaći potrebno iscjeljenje na morskom zraku američkog Juga. Autorica Karen White u obiteljskom romanu "" daje savršen portret obitelji prepune tajni, sukoba i neizmjerne ljubavi.Ispisan u dva glasa," je roman koji nas vodi ravno u svijest dviju dijametralno suprotnih djevojaka: sedamnaestogodišnja Lili nezrela je, obijesna tinejdžerica čiji se svijet urušava kada neplanirano zatrudni, a Alja je empatična i socijalno osviještena studentica. I dok se Lili i njezin nekoliko godina stariji dečko Mars nose s neželjenom trudnoćom, a Alja mašta o Irskoj i svim se silama trudi premostiti udaljenost od Davida u kojeg se ludo zaljubila, obje polako uviđaju da je svijet koji ih okružuje u mnogo čemu teži i složeniji od njihovih problema. Alja počinje davati poduku iz slovenskog dječaku iz Bosne, Senadu, koji s obitelji živi u teškom siromaštvu. Šokirana situacijom i uvjetima u kojima živi, Alja se priključuje skupini aktivista koji se zalažu za prava manjina. Istodobno, Lilin dečko Mars zbog imigranta izgubi posao. Putevi protagonista ukrste se u sudbonosnom trenutku – kada se nađu na istome prosvjedu, ali na suprotnim stranama... Kako god roman je Polone Glavan koji, premda postavljen na dvjema intimnim, ljubavnim pričama, vrlo skoro prerasta u angažiranu prozu i britku socijalnu kritiku.Teško je uprijeti prstom na prvu grešku, reći gdje je počelo zlo. Jesu li pogriješili kad su prodali sve i ukrcali se na taj vlak, ili kad su pobjegli iz njega, hodali dva dana bez vode, prešli planinu i stigli u izgubljeni gradić na jugoistoku, u Santa Ritu ? Je li bila greška kad su ih smjestili u prihvatilište, ili kad su ih ondje zaključali, kada su unutra bačene zapaljene boce, kad je živo spaljeno njih četrdeset, ili kad su za sve to doznali mediji, kad je preživjele trebalo vratiti kući, pretvarati se da radiš, ili ih naprosto potražiti, pronaći i dovršiti započeto ? Irma, zovu je Crna, svoje je greške birala sama : samohrana majka, socijalna radnica sa sedmogodišnjom kćeri došla je u Santa Ritu i dopustila da joj bude stalo. A prateći nju, Crnu, Antonio Ortuño svojim eksplozivnim romanom vodi nas u još crnje, u epicentar nasilja koje potresa Meksiko — rutom kojom migranti iz Srednje Amerike pokušavaju doći do SAD-a. "" Antonija Ortuña, jednog od najznačajnijih meksičkih pisaca današnjice, rijetko je beskompromisna knjiga.Nakon dojave da se u mutnom jezeru nastalom nakon napuštanja nekadašnjeg kamenoloma nalazi odbačena veća količina droge, viša inspektorica Erika Foster, koja sada radi u Odjelu za narkotike policijske postaje Bromley, naređuje pretraživanje jezera. U debelom mulju ubrzo je pronađena droga, no i kostur malog djeteta zamotan u plastičnu vreću. Erika otkriva da kostur pripada sedmogodišnjoj Jessici Collins, čiji nestanak je prije dvadeset šest godina punio stupce svih novina. I dok ona pokušava uskladiti nove dokaze sa starima, otkriva da se iza starog, nikad razjašnjenog slučaja kriju mnoge tajne - narušeni odnosi među shrvanim članovima Jessicine obitelji, detektivka koja je radila na slučaju optužena je za mnoge nepravilnosti, glavni osumnjičenik dobio je veliku odštetu od londonske policije, a čovjek koji je u vrijeme nestanka živio u blizini kamenoloma pronađen je mrtav pod sumnjivim okolnostima. Je li ubojica netko tko je poznavao Jessicu? Osobe koje ne žele da stari slučaj bude riješen, učinit će sve kako bi spriječile Eriku da otkrije istinu… Volite li kriminalističke priče, voljet ćete i roman "" Roberta Bryndza.