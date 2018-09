IT sceni Hrvatske

najljepših priča Slavonije

udruge Osijek Software City

povećali atraktivnost programerske struke

70 fizičkih članova i 40 pravna člana

napretka tvrtki

[klik za uvećanje]

Osječko-baranjske županije

Analiza

Zaključak

Tekst i foto: softwarecity.hr

Od 2013. godine, pa do danas dosta se toga promijenilo na, ali i Slavonije. Jedna odje priča o nastajanju(OSC) koja počinje 2012. godine kada se pet lokalnih firmi okuplja i pokreće projekt Osijek Software City kako biu Osijeku, konkurentnost programera na tržištu i potaknuli poduzetništvo u ICT sektoru. OSC 2013. godine postaje udruga i počinje pokretati brojne projekte i aktivnosti, te trenutno ima prekoJedna od aktivnosti udruge je i sustavno praćenjeza razvoj softvera Osječko-baranjske županije. Ove godine smo analizirali razdoblje od 2013. godine do 2017. godine. Posebno se zahvaljujemo gospođi Korneli Miling, stručnoj suradnici iz Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek koja nam je petu godinu za redom pripremila podatke.Tablica prikazuje financijske pokazatelje poslovanja tvrtkidjelatnosti razreda J 62 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (NKD 2007). Upravo je ovo razred u kojem su naše tvrtke registrirane. Na žalost, ovdje nisu iskazani rezultati podružnica ili izdvojenih pogona (npr. Netgen, GDi, 5 minuta (FIVE), NTH, WEB.BURZA), obrta i slobodnih zanimanja.2013. - godina – godina u kojoj je omogućeno osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i nastanak udruge Osijek Software City. Na području OBŽ registirano je 83 tvrtki koje imaju 331 zaposlenih i ostvaruju prihode u iznosu od 83 milijuna kuna. Udio prihoda od prodaje u inozemstvu iznosi 31% dok hrvatski prosjek iznosi 22%2014. - godina – u odnosu na 2013. godinu, dobit je narasla preko 15 milijuna kuna. Nastavlja se rast tvrtki s 83 na 96, broja zaposlenih s 311 na 347, neto plaća s 4.990,00 kn na 5.260,00 kn i rast ukupnog prihoda preko 98 milijuna kuna.2015. - godina – ukupni prihod iznosi više od 112 milijuna kuna. Ostvarena dobit iznosi više od 16 milijuna kuna. Registrirano je 109 tvrtki koje imaju 420 zaposlenih.2016. - godina – u OBŽ je registrirano 129 tvrtki, broj zaposlenih iznosi 518. Ukupni prihodi iznose više od 143 milijuna kuna, dok dobit iznosi oko 22 milijuna kuna.2017. - godina – nastavlja se rast broja novo nastallih tvrtki. Trenutno je registrirano 149 tvrtki koje imaju 598 zaposlenih. Ukupni prihodi iznose 182 milijuna kuna, dok dobit iznosi 35 milijuna kuna. Udio prihoda od prodaje u inozemstvu iznosi 49% dok hrvatski prosjek iznosi 30%Kada se ovi pokazatelji promatraju u razdoblju od 2013. do 2017. godine, dolazimo do podataka da se broj tvrtki za razvoj softvera u Osječko-baranjskoj županiji (OBŽ) povećao za 80%, ukupan broj zaposlenih porastao je za 92%, ukupni prihodi porasli za 118% dok su prihodi do prodaje u inozemstvu porasli za 238%.Na razini Republike Hrvatske broj tvrtki za razvoj softvera u istom razdoblju u povećao za 43%, ukupni broj zaposlenika za 56%, ukupni prihodi 79% te prihodi do prodaje u inozemstvu za 141%.Možemo slobodno reći kako je OBŽ po svim glavnim pokazateljima ispred prosjeka Republike Hrvatske, što nam govori kako lokalna zajednica radi odličan posao brendiranja županije kao ICT/IT središta te nas ne iznenađuje činjenica što sve više stranih i domaćih ICT/IT firmi otvara svoje podružnice u Osijeku.