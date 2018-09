HEP-Toplinarstvo

Tekst: Osijek031.com

Kao i svake godine, i sezona grijanja 2018.-2019. za osječkoslužbeno je započelarazdobljem spremnosti za grijanje. To je razdoblje kada sejer je jedan od uvjeta za njihovo uključivanje njihova tehnička ispravnost.Tim povodom kontaktirali smo, direktora HEP-Toplinarstva - Pogona Osijek, s pitanjem kada će se točno radijatori po prvi put zagrijati. Mihaljević je odgovorio kako se to još. U HEP-u pratei, obzirom na niže jutarnje temperature tijekom proteklih nekoliko dana i na najave prognostičara, ovogodišnja sezona grijanja trebala bi započeti do kraja ovoga tjedna.To se, ipak, odnosi na prioritetne skupine korisnika poputkojima će se grijanje najprije uključiti. Ostale skupine, uključujući kućanstva i institucije, doći će na red dan-dva kasnije.Inače, u razdoblju izvan sezone grijanja, tijekom ljeta, HEP Toplinarstvo je obavilo obnovu dijelovatrase, pri čemu su prioritet imali najstariji i najugroženiji dijelovi grada. Na zamjeni vrelovodne mreže radilo se na nekoliko lokacija - na Drvljaniku, Vijencu Sutjeske, Vijencu A. Cesarca, u Radićevoj ulici i na desnoj strani Strossmayerove ulice gdje je ljetos postavljen novi nogostup.Radovi na zamjeni vrelovodnih cijevi na Sjenjaku i Vijencu Murse, koji su započeli prošle godine, nastavljeni su i tijekom ovog ljeta, a Mihaljević je rekao i kako će se dio radova na kraćim trasama obaviti i tijekom listopada, no riječ je o manjim radovima koji neće dovesti u pitanje redovitu opskrbu građana grijanjem.