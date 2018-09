tehnologije i komunikacija

online posla

preko Interneta od kuće

potrebne vještine i kompetencije

socijalne, društvene

Žana Gamoš

Domagoj Vidaković

Land Online Job

Erasmus+ Mobilnost za osobe

od 1. lipnja 2018. do 1. veljače 2019.

19.500 eura

Španjolske, Portugala, Italije, Mađarske, Poljske, Bugarske i Turske

stjecanju vještina

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Sve brži razvoji brisanje granica u komunikaciji doveli su do toga da se rad na daljinu sve više razvija u EU.Da bi se mladima omogućilo pronalaženje, odnosno posla koji se radi, nužno je da steknukako bi poslodavci bili zainteresirani da ih zaposle. Pri tome se ne misli samo na tehničke kompetencije, nego nai druge koje su nužne da bi rad na daljinu funkcionirao.Tim povodom danas je u gradskom poglavarstvu održana konferencija za novinare na kojoj su zamjenica gradonačelnikai predsjednik Udruge EU Centarpredstavili projektu okviru programakoje rade s mladima.Projekt trajegodine. Vrijednost mu je, a u cijelosti je financiran iz EU fondova. Projekt uključuje rad s partnerskim organizacijama iz, a centralna aktivnost projekta bit će trening za edukatore i osobe koje rade s mladima koji će se održati od 9. do 16. listopada ove godine u Osijeku.Osnovni cilj treninga bit će obučiti osobe koje rade s mladima da im pomognu ukoje će im kasnije omogućiti da nađu posao online. Naime, ispitivanje provedeno među poslodavcima u šest zemalja članica EU-a potvrdilo je da su tzv. „meke vještine“ (soft skills) najbitnije za obavljanje posla na daljinu, a one uključuju vještine upravljanja vremenom i učinkovite komunikacije do uspješnog rješavanja konflikta u timu i upravljanja odnosa prema ključnim klijentima.