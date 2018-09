rvatskog zavoda za zapošljavanje

Prema podacima H, krajem kolovoza ubilo je evidentirano, odnosnonego prethodnog mjeseca i čak 4.469 osoba (20,7%) manje nego u kolovozu 2017. godine.Nezaposlenost se u prvih osam mjeseci 2018. godineprosječno za 3,4% mjesečno. Nakon što je u siječnju došloza 3,5%, od veljače do kolovoza prosječno mjesečno smanjenje iznosilo je 4,4% ili 919 osoba.Porastao je udiopa je tako krajem kolovoza 2018. u Regionalnom uredu Osijek evidentirana 10.371 nezaposlena žena, s udjelom od 60,5% naspram 39,5% nezaposlenih muškaraca. Registrirana se nezaposlenost, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjila u svim dobnim skupinama, a najizraženije u dobnim skupinama od 35 do 39 godina (za 24,4%) i od 20 do 24 godine (za 22,5%).U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 i više godina te gimnazijom, odnosno 28,8% od ukupno nezaposlenih.Smanjenje nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježeno je kod svih razina obrazovanja, a najizraženije kod osoba sa završenom osnovnom školom, za 23,6%. Zanimljivo, rast nezaposlenih, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je samo kod osoba sa(za 3,4%) i prvim stupnjem fakulteta (za 2,9%).Tijekom kolovoza 2018. godine 1.954 nezaposlene osobe (11,4% od ukupnog broja nezaposlenih) koristile su novčanu naknadu što je povećanje od 6,5% u odnosu na prethodni mjesec, ali u odnosu na prethodnu godinu smanjenje za 5,9%.U kolovozu 2018. godine veći je broj evidentiranih izlazaka od ulazaka u nezaposlenost pa se tako u evidenciju nezaposlenih prijavilo(30,8% manje nego prethodnog mjeseca i 42,9% manje nego u kolovozu 2017. godine), dok su iz evidentirane nezaposlenosti otišle ukupno 1.743 osobe (34,9% manje nego prethodnog mjeseca, a 12,8% više nego u kolovozu 2017. godine).Stopa zapošljavanja s evidencije Zavoda tijekom prvih osam mjeseci 2018. godine bila je 34,3%, što znači da su se na 100 novoprijavljenih i nezaposlenih zapošljavale temeljem ugovora o raduŠto se tiče zapošljavanja prema ugovoru o radu, u kolovozu 2018. godine zaposleno je, što je za 10,5% manje nego prethodna mjeseca, a 64,9% više nego u kolovozu 2017. godine.Na području samog Grada Osijeka zabilježeno jetijekom kolovoza za 1,2% ili 80 osoba. Ipak, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je na čitavom području Osječko-baranjske županije.