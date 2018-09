osječkim teniskim terenima Olimpija i Jezero

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

Od srijede do subote naodržava se- natjecanje ili državno prvenstvo seniorskih teniskih momčadi hrvatskih klubova. Natjecanja trajuuz slobodan ulaz za publiku.Hrvatski teniski kup pokrenut je prije tri godine u Osijeku kako bi seu inače individualnom sportu. Jedan od organizatora, predsjednikističe kako je očito da je teniski kup zaživio što potvrđuje i dolazak u Osijek dvanaest momčadi iz cijele Hrvatske. Već u prvom kolu kupa domaćini iz TK Olimpija poraženi su odiz Zagreba tako da će se morati zadovoljiti osvajanjem pozicija između devetog i dvanaestog mjesta. Dodao je kako u Olimpiji trenutačno trenira izmeđuuz poneku seniorku i već šest godina zaredom imaju reprezentativce u uzrastu do 12 i do 14 godina. "", istaknuo je Wagner. Pozvao je sve ljubitelje tenisa da prate teniske mečeve na Olimpiji i Jezeru od 10 do 19 sati te finalne susrete koji se igraju u subotu, a ulaz je za publiku besplatan.Predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županijeizjavio je kako prava nastupa na kupu u Osijeku ima 16 najboljih hrvatskih klubova, no u Osijeku ih je sada 12 zbog ozljeda ili preklapanja turnira s drugim natjecanjima. Šrajer je i predsjednik Teniskog kluba Donji Miholjac, a zanimljivo je kako taj klub nije izgubio niti jedan turnir u Hrvatskoj u posljednje četiri godine i rekorder su u našoj zemlji s dosadašnje 22 uzastopne pobjede, a i na ovom su natjecanju u Osijeku favoriti. Za Donji Miholjac nastupaju, među ostalima,što jamči vrhunski tenis u Osijeku, ističu organizatori.Otvarajući 3. Hrvatski teniski kup gradonačelnik Osijekistaknuo je kako je održavanje kupa dokaz kako je Osijek grad sporta i grad u kojem postoje organizatori velikih sportskih natjecanja, ali i publika i navijači u svim sportovima koji dokazuju kako je Osijek živi grad.