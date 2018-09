kvalitetnome, uspješnom

Tekst i foto: Suzana Biglbauer, dipl. knjižničarka

Promišljajući oroditeljstvu i razvoju djece, u knjižnicama su organizirane zbirke stručne literature za roditelje pod nazivom „“. Kompetentni stručni djelatnici pažljivo odabiru i preporučuju kvalitetne naslove s nizom tema koje mogu zanimati i biti korisne roditeljima. U želji da se pomogne roditeljima i svima koje zanima odgoj i druženje s djecom, a koji žele obogatiti svoje spoznaje o dječjemu tjelesnom, intelektualnom i emocionalnom razvoju, u posebnu zbirku izdvaja se literatura korisna u rješavanju odgojnih problema, pronalaze korisni savjeti i odgovori koji mogu pomoći i olakšati snalaženje u lijepoj, ali često vrlo zahtjevnoj roditeljskoj ulozi.ili odgovori na pitanja koja niste stigli pitati svog pedijatra autorice Giovane Armano knjiga je napisana u obliku pitanja koja postavljaju roditelji i odgovora koje daje pedijatrica. Savjeti roditeljima podijeljeni su u tematske cjeline: Prehrana bebe, Poremećaji i problemi prehrane, Njega kože, Zubići, Psihomotorni razvoj i odstupanja, Spavanje, Cijepljenje, Neke bolesti i simptomi, Kronično bolesno dijete, Polazak u vrtić, Odlazak na godišnji odmor. Što sve roditelje muči i to ne iz perspektive pedijatra, nego iz perspektive roditelja možete pročitati u ovom savjetniku.iznimno je mudra knjiga, djelo čije nam dubina i jednostavnost omogućavaju da se korak po korak s ljubavlju približimo svome djetetu, roditeljima, sebi. Autori knjige, Jorge i Demian Bucay, zajedno tematiziraju roditeljstvo iz pozicije oca (koji je ujedno i djed) i sina (koji je ujedno i otac) pokušavaju naći odgovor na pitanje što znači biti roditelj, promišljaju o bezuvjetnoj ljubavi, roditeljskome nasljeđu, odgoju, željama i očekivanjima te roditeljima kao uzorima, učiteljima i vodičima. Knjiga je prožeta primjerima i anegdotama iz kliničke prakse i života autora.Obiteljski terapeut, Jesper Juul u knjizi, kroz konkretne situacije podučava kako uspostaviti emotivno ravnopravan odnos između djece i roditelja te kako odgajati manje „tradicionalnim“ metodama. Obrađuje obiteljske vrijednosti, sukob i suradnju, samosvijest i samopouzdanje, odgovornost, odnos moći i ponašanja, društvenu odgovornost djece, granice, potrebe tinejdžera i roditelja. Autor zagovara teoriju da je ponašanje djece, bezobzira surađuju li ili odbijaju surađivati, važno za razvoj i zdravlje roditelja onoliko koliko je ponašanje roditelja važno za razvoj i zdravlje djece. Interakcija između odraslih i djece uzajaman je proces učenja. Što je veći stupanj ravnopravnoga dostojanstva u odnosu, to je veći dobitak za sve u obitelji.Boravak i igra u prirodi važni su za djecu, jer ona najbolje uče kroz pokret, a pokret sam od sebe potiče kognitivni razvoj što je prepoznato u biblioteci „Pametnica“ nakladničke kuće Harfa. Autorice Sabine Lohf, Regina Bestle-Koerfer, Annemarie Stollenwerk, aktivnostima opisanim u knjizi: istraživati, pronalaziti, modelirati, igrati se motiviraju djecu na boravak u prirodi. Izrađujući igračke, djeca svim osjetilima uče o godišnjim dobima i promjenama u prirodi, a sve to stimulirajući finu motoriku, akomodaciju, rotaciju i ravnotežu, što je sve povezano s ukupnim razvojem djeteta, pa čak i s njegovim govornim sposobnostima, koje su u ovoj knjizi dodatno stimulirane kroz pjesmice i zagonetke.Ranko Rajović autor je drugoga proširenog izdanja knjige: [NTC sustav učenja. Autor je Mensin predsjednik Odbora za darovite i UNICEF-ov suradnik na projektu ranoga poticanja intelektualnog razvoja. Knjiga je nastala u želji poticanja djece da u što većoj mjeri dosegnu svoje prirodne potencijale, a u njoj autor govori i predstavlja NTC (Nikola Tesla Centre) sustav učenja koji pomaže u tome procesu. Što je darovitost, kako se ona kod djece prepoznaje te kako i na koji bi način trebalo učestalo raditi s darovitom djecom, samo su neka od pitanja na koje autor nastoji dati odgovor. U knjizi se nalaze primjeri zadataka, priča, vježbi, savjeta i zagonetki.još je jedan naslov iz pera Ranka Rajovića. U knjizi preporučuje niz raznovrsnih vježbi za djecu osmišljenih kao podršku NTC-sustavu učenja. Prema autoru, vježbe stimuliraju rast broja sinapsi o kojima ovise djetetove intelektualne sposobnosti te tako pomažu djeci predškolskoga i ranoga školskog uzrasta da razviju svoje biološke potencijale. Razdoblje do sedme godine života najdragocjenije je za formiranje novih veza. Osnovna je ideja ovoga programa ukazati na važnost i nužnost udjela neurofizioloških spoznaja u formalnome obrazovanju djece. Korištenje punoga potencijala ljudskog uma tijekom ključnoga razdoblja djetinjstva, zajedno s posvećenim i educiranim roditeljima i odgojiteljima, otvara vrata kreativnijem učenju, bržemu spoznavanju i lakšemu otkrivanju i razvijanju sposobnosti. Na ovakav način na vrijeme pripremamo djecu za izazove koji ih u životu čekaju.Dođite i zavirite u Kutić za roditelje Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te pronađite još zanimljivih naslova koje možete posuditi.