Nakon više od godinu dana, bivši nogometni sudacuhićen je sinoć i konačno jegdje će izdržavati kaznu odzbog primanja mita.Naime, prošlo je gotovo godinu i pol dana otkako jepotvrdioosječkog Županijskog suda u aferikojom je Širić osuđen na četiri godine zatvora i osam godina zabrane rada u nogometu te na obvezu vraćanja nepripadajuće imovinske koristi stečene nelegalnim radnjama i zlouporabom položaja.Cijelo to vrijeme Širić je uspješno „“ odlazak u zatvor, pravdavajući seda ima išijas i proširene vene koje ne može liječiti u zatvoru te obvezama nau Osijeku gdje je, unatoč pravomoćnoj presudi za korupciju, predavao tjelesni odgoj studentima na preddiplomskom studiju. Osim toga, Širić je bio i voditeljtijekom Studentskog sportskog prvenstva u akademskoj godini 2017./2018.Širić je prije nekoliko dana po tko zna koji put zatražio od Županijskog sudana izvršavanje kazne, pravdajući to potrebom obavljanja operacijskih zahvata na proširenim venama i desnom koljenu, no ovaj put mu je molba. Obzirom da se Širiću zatvoru, po njega je poslana policija koja ga je „“ u zatvor.Ono što jeu cijelom ovom slučaju je to što je Željko Širić, kao osuđeni kriminalac, više od godinu dana radio na FERIT-u te je i dalje bio dio hrvatskog obrazovnog sustava. Zakoni u Hrvatskoj očito ne vrijede jednako za sve, a posebice za prijatelje osuđenih bjegunaca od hrvatskog pravosuđa, Zdravka Mamića i Branimira Glavaša.