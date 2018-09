nova i bolja

Algebri

25 posto

Programi obrazovanja

programera

poslovne i digitalne vještine

10 posto

10 posto

povoljno obrazovanje

[Sponzorirani članak]

Tradicionalna godišnja jesenska posebna ponuda prilika je svim pojedincima koji žele usavršiti svoja znanja – pa potom i potražitiradna mjesta temeljena na novim kvalifikacijama – da programe obrazovanja završe uuz popust i do. Iskustva brojnih polaznika tijekom godina pokazuju kako se ulaganje u cjeloživotno obrazovanje itekako isplati, naročito ukoliko se stječu vještine koje su danas prepoznate kao ključne na tržištu rada, i u Hrvatskoj i u inozemstvu.Popusti koje ovom prilikom nudi Algebra na raspolaganju su u svim gradovima širom Hrvatske za sve programe uključene u akciju koji se provode u obliku nastave u učionici, a popust također vrijedi i za online verzije programa obrazovanja u slučaju onih programa gdje je online nastava dostupna.koji su ovom prilikom dostupni uz popust od 25 posto uključuju one zaInternet aplikacija (C# i ASP.NET) i mobilnih aplikacija (Android), specijalista za razvoj web aplikacija i baza podataka, web programere, web dizajn, sistemske i mrežne administratore (uključujući MCSA Windows Server 2016 akademiju i Red Hat Linux administratora), administratore baza podataka te brojne vještine vezane uz grafički i digitalni dizajn (uključujući 3D dizajn, CAD, te specijaliste za obradu digitalne fotografije i videa).Na raspolaganju su i programi obrazovanja koji kombiniraju– poput programa Specijalist za internetski marketing te Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova – koji su tradicionalno među najtraženijim obrazovnim programima u Algebri. Činjenica da interes za ove programe ne jenjava pokazuje kako se radi o vještinama koje poslodavci traže a koje pojedinci lako mogu ponuditi i kroz samostalni rad, tzv. freelancing, tvrtkama i klijentima na tržištu.Onima koji ovom prilikom žele steći osnovne informatičke vještine na raspolaganju su, uz popust od, programi za računalne operatere, stjecanje ECDL kvalifikacija (ECDL operater i ECDL specijalist), specijaliste poslovne informatike i računalne operatere uredskog poslovanja. Popust odtakođer vrijedi i za programe obrazovanja za knjigovodstvo (knjigovođa i samostalni knjigovođa).Pojedinci koji žele iskoristiti ovu posebnu priliku zaviše informacija, uključujući i sve informacije o dostupnosti programa i upisima, pronaći će na poveznici na kojoj mogu i rezervirati popust. Naime, upis uz pogodnost vrijedi samo za otvorene jesenske termine.