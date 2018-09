Osječko-baranjska županija

Energetska obnova višestambenih zgrada

provodi projekt „K“, kojim planira izdvojiti ukupnoza tu potrebu.Putem ovog projekta suvlasnici višestambenih zgrada moći će ishoditiza obnovu zgrada, a u konačnici smanjenje troškova za grijanje i hlađenje. Kamatna stopa je 4,5% do 5% za cijelo vrijeme trajanja kredita, rok otplate kredita je do 10 godina, a rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu. Najniži iznos kredita je, a najvišiOsječko-baranjska županija subvencionira kamatu s 2% za višestambene zgrade na području cijele županije, a u dodatnu subvenciju kamate na svom području uključili su se gradovi Beli Manastir (2%), Belišće, Đakovo i Osijek (sa po 1%). Osječko-baranjska županija će tijekom narednih godina za subvenciju kamata izdvojiti 1,26 milijuna kuna, a gradovi uključeni u ovaj projekt 587.000 kuna. Za sufinanciranje projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada Županija je izdvojila ukupno 477.000 kn.Do sada se u ovaj program kreditiranja uključilo više od 50 višestambenih zgrada s ukupnim iznosom od, azapočelo je realizaciju. Od 36 zgrada na kojima je počela obnova, u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "" Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sudjelovalo je 16 zgrada te su im projekti odobreni. Iznos koji su trebali sami osigurati, suvlasnici zgrada osigurali su preko projekta Osječko-baranjske županije i tako će po povoljnijim uvjetima energetski obnoviti svoje zgrade.Ovo je još jedna potvrda da projekt kreditiranja energetske obnove višestambenih zgrada kao svoj primarni cilj pomaže građanima da uz manje troškova obnove svoje zgrade te smanje svoje račune te stvore kvalitetnije i ugodnije uvjete za život u stanovima. Osim toga, dodana vrijenost projekta je što doprinosi urednoj i lijepoj vizuri gradova.