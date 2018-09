Ivan Vrkić

tvrtke Inchoo d.o.o.

Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva

208.315 kuna

Kuća peciva, XENIOS d.o.o., Katijer, BEOS d.o.o., Hidrant zaštita d.o.o., INCHOO d.o.o., Mirakul d.o.o., Spin d.o.o. Osijek, Abakus d.o.o., Mikica OS d.o.o., Urar Živković d.o.o., Aeris IT d.o.o., Pivovara Legionar d.o.o., CMB j.d.o.o. i Anima Travel Agency.

rebalansom proračuna

dodatna sredstva

najpotrebnijima i najuspješnijima

To nije veliki novac, ali se pokazao dovoljno poticajnim za unaprjeđenje odnosa koji utječu na razvoj gospodarstva i poduzetništva u Osijeku, posebice kada govorimo o poduzetnicima početnicima. Cilj nam je povećavati vašu poduzetnost, samim time i zapošljivost, a što bi u konačnici dovelo do stvaranja drugačije gospodarstvene klime u našem gradu

ubrzao cjelokupnu proceduru

1,65 milijuna kuna

1,24 mil. kuna

410,6 mil. kuna

Gradonačelnikdanas je u poslovnom prostorudodijelio potpore izna području grada Osijeka petoj ovogodišnjoj grupi poduzetnika.Potpore u ukupnom iznosu oddobilo je 15 poduzetnika:Prigodom dodjele potpora gradonačelnik je najavio kako će seza ovu godinu osiguratiza potpore. U ovoj godini iznos će se tako povećati na 2 milijuna kuna, dok će sredstva za potpore poduzetnicima za 2018. biti znatno povećana ali će se uvesti i novi modeli, s naglaskom na one koji su se do sada pokazali“, izjavio je Vrkić.Gradonačelnik je iskoristio i ovu priliku da čuje prijedloge i savjete korisnika potpora kako bi pojednostavio i. Poduzetnici su izrazili zadovoljstvo jednostavnošću procesa i brzinom dodjele novca, uz pokoju primjedbu da bi iznosi potpora mogli biti i veći.Podsjećamo, ukupno raspoloživa sredstva za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose. Ukupan iznos dodijeljenih potpora do sada iznosi, a nakon ove dodjele potpora preostali iznos sredstava iznosi