Obitelj uvijek stavljamo na. Tako i una prvo mjesto stavljaju svoje kupce koji zajedno s njima tvore. Kako bi svim svojim kupcima (i onima koji će to tek postati) zahvalili na ukazanomodlučili su impovratak s praznika i godišnjih odmora te početak novih obaveza, kako školskih tako i poslovnih, provođenjem nove akcije.Da nove obaveze ne treba shvaćati kao nešto teško i primiti s averzijom govori naziv njihove nove akcijeSvi smo uživali u slobodnim danima, neki su bili na moru, neki su se kupali na Dravi, neki roštiljali, uživali u svojim vikendicama ili svoja četiri zida. Svatko je imao za sebe priliku naći najbolji način kako se opustiti i napuniti baterije za nove radne pohode.Kako je to vrijeme završilo, počelo je i razdoblje novih obaveza. Prvašići su prvi puta zasjeli u školske klupe. Oni malo stariji osnovnoškolci moraju zamijeniti svoju rutinu igranja s učenjem, a srednjoškolci će morati malo smanjiti svoje izlaske i druženja sa simpatijama i prijateljima jer dio vremena zasigurno moraju uložiti i učenje.Poslovne obaveze su kod većine u velikom zamahu tako da često možemo čuti od prijatelja i poznanika kako su već zaboravili da su bili na godišnjem odmoru. Vrijeme godišnjih odmora za sve uzraste, zbog putovanja i mijenjana lokacija zna biti vrlo turbulentno i ljudi često zaborave na ono najvažnije, a to je njihovo zdravlje i zdravlje najbližih.Kroz akciju "back from hollyday with happy face"želi potaknuti sve roditelje da svoje đake, prije početka školskih obaveza,. Kod djeteta koje krene u školu s neotkrivenim poremećajem vida postoji velika vjerojatnost da će dijete imati poteškoća s učenjem.Probleme vida potrebno je redovito kontrolirati - kako utako i u srednjoj i zreloj dobi. Dobar vid direktno utječe na kvalitetu vašeg života i čini vas sretnijom i potpunijom osobom.Nova akcija Očne optike Lens prilika je da se nastavite smijati i dalje nakon praznika i godišnjih odmora. Akcija osigurava uštede na kontaktne leće i naočale. O čemu se konkretno radi pročitajte u nastavku.Uz pregled za kontaktne leće u Očnim optikama Lens za svakog kupca osiguravaju kontaktne leće za mjesec dana korištenja. Ako se nakon pregleda odlučite na kupovinu kontaktnih leća u Lensu će Vam poklonititekućinu za održavanja kontaktnih leća i na taj način Vam osigurati znatnu uštedu. Ušteda za one koji nose ili žele nositi kontaktne leće u ovom slučaju doseže do čakZa nosioce naočala ova akcija je pravi. Nakon obavljenog pregleda vida za sebe imaju priliku odabrati dioptrijske leće s i bez zaštita po principu jednu leću kupiš, a drugu dobiješ na poklon. Ušteda za sve koji se odluče na izradu novih dioptrijskih naočala u ovom slučaju doseže do čak. Akciju s dioptrijskim lećama koje se ugrađuju u naočale mogu koristiti kupci koji se odluče na kupovinu okvira cjenovnog razredai više.Pogodnosti za ove akcije moguće je koristitikada akcija službeno završava.I na kraju donosimo male savjete za velike odluke. Ako se odlučite za kupovinu novih dioptrijskih naočala ili kontaktnih leća u nastavku pročitajte što ekipa iz Lensa savjetuje svojim kupcima.- Okvir bi trebao isticati vašu najbolju karakteristiku lica - poput plavih okvira za isticanje plavih očiju.- Oblik okvira bi trebao biti u kontrastu s oblikom vašeg lica.- Veličina okvira bi trebala biti usklađena s veličinom vašeg lica.- Lijep okvir izražava Vašu osobnost i čini Vas privlačnijima.Kontaktne leće su vrlo siguran način ispravljanja dioptrije, ali kod njih je iznimno važna svijest o potrebi njihovog pravilnog održavanja i svakodnevnog skidanja. Osnove pravilnog održavanja kontaktnih leća su:- očistite,- isperite,- dezinficirajte.Odluka je na Vama. Nazovite ili rezervirajte svoj termin pregleda vida putem online obrasca ovdje i naručite se na kontrolu vida u Očne optike Lens.Adresa: Pavla Pejačevića 5, Osijek – 031 367 090Adresa: Ulica Hrvatske Republike 29, Osijek – 031 211 700Web stranica: Lens-optika.hr E-mail: