Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031, DHMZ/Screenshot

Nova dozaje ispred nas. Do kraja novog tjedna očekuje nasi ugodna ljetna temperatura.Tjedan će započeti sunčano, uz moguće tmurne oblake, ali bez kiše. Dnevna temperatura ide douz slab do umjeren istočni vjetar.Za utorak, srijedu, četvrtak i petak prognostičari najavljujuuz temperaturu do. Dakle ljeto se nastavlja, kao da ga kišno vrijeme prije koji tjedanPrema prognozi koju nam donosi, tek je za vikend najavljentemperature i kiša.Uživajte u suncu i ljetu, tko zna koliko će još lijepo vrijeme potrajati.