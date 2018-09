Čepinu

Zelena čistka

Vratničkoj ulici

Zelena čistka zajednička je jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada i najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj.



Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.

što veće količine

Tekst: Osijek031.com

Foto: Čepin.hr

Jučer je uuspješno provedena još jedna akcija „“. U samo nekoliko sati uprikupljeno je oko 7m3 otpada." Stoji u priopćenju.Cilj akcije je u jednom danu uklonitiilegalno odloženog otpada. Ideja je 2008. godine krenula iz estonske građanske inicijative Let's do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera, koji su u cijeloj zemlji, u jednom danu očistili 10.000 tona otpada s budžetom od 500.000 eura. U normalnim okolnostima državi bi za to bile potrebne 3 godine i više od 22 milijuna eura!