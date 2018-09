pustolovna bajka – Highlander Velebit

Tekst: Igor Mlinarević

Foto: Screenshot video

Prvih 5 dana rujna obilježila jena koju se prijaviloželjnih prave avanture života. Ove godine, za razliku od prethodne, Gorštake je poslužilo i vrijeme pa su tako tijekom dana planinareći mogli uživati u predivnim pogledima koje su im tako velikodušno pružali Nacionalni parkoviSvaki sudionik, od onog najmlađeg sa 22 godine pa sve do onog najstarijeg od 76 godina, moći će danima prepričavati sve dogodovštine koje su im se na putu dogodile i zbog kojih je, iako su svi prošli istu dionicu, svatko doživio jedinstveno iskustvo.Kakva je atmosfera vladala na ovogodišnjem Highlander Velebitu možete pogledati u videu koji je izradilaokupljena oko tri domaće, a glazbu za video izradio je kanadski izvođač(artlist.io)Highlander Velebit, nego i one umne što ga čini pravim planinarskim izazovom! Ruta kojom su Gorštaci prolazili počela je na Zavižanu, a svi su morali proći 4 kontrolne točke, koje su bile postavljene na Skorpovcu, Baškim Oštarijama, Panosu i Velikom Rujnu, prije nego što su pobjednički osvojili i Veliku Paklenicu – gdje je bio cilj događaja. Tijekom 5 dana trajanja događaja Gorštaci su prehodali više od 100 kilometara teškog terena i izgubili u prosjeku po osobi 17 000 kalorija te iskoračali više od 150 000 koraka dok su stigli na cilj u Nacionalnom parku Paklenica.Iduće godine s Highlander Velebitom krećemo u novu, još bolju, avanturu života, a do tada uživajte u pričama, fotografijama i videima sa službenih stranica događaja.Prijave za treće izdanje kreću od ponedjeljka 17. rujna 2018. na službenoj web stranici