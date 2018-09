14 točaka

Ivanu Anušiću

najbolje idejno rješenje

izradom projektne dokumentacije

besplatnog školskog obroka

890 milijuna kuna

topli obrok

azila

Zakona o zaštiti životinja

Srednje škole u Donjem Miholjcu

novog intendanta HNK u Osijeku

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Propustili ste? Pročitajte i..

Vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije jučer su održali 14. sjednicu, s ukupnodnevnog reda. Već po redu i običaju, vijećnici su postavili više pitanja županuna koja su tražili odgovore.Župan Anušić je izvijestio vijećnike kako je izabranoza I. Gimnaziju u Osijeku, a izložba svih pristiglih radova bit će organizirana u utorak. Kreće se skoja bi trebala biti gotova do kraja ove ili najkasnije do proljeća iduće godine, a nakon toga započinje izgradnja jedne od najmodernijih i najvećih osječkih gimnazija.Osječko - baranjska županija nastavlja s provedbom. Županija je do sada investiralau realizaciju pripreme škola koje mogu pripremati. Do kraja godine imat ćemo u potpunosti spremne škole s barem dva ili tri topla obroka u tjednu.Razgovaralo se i o izgradnjii provođenju. Župan Anušić je najavio kako će Županija izgraditi novo sklonište za pse, a potom s općinama i gradovima osigurati sredstva za njegov rad. To nije obveza Županije ako se striktno gleda propise, no župan upozorava da neće dopustiti da se životinje sklanja s ulica i smješta u neprimjerene kaveze nego će se osigurati primjerena skrb o tim životinjama.Između ostalog, raspravljalo se i o gradnji nove zgrade, o izboru, o štrajku radnika tvrtke Leistritz iz Belišća, problemima u izgradnji sveučilišne knjižnice, o poslovanju i perspektivama Zračne luke Osijek, o legalizaciji objekata u naselju Ovčara te o isplati 1,7 milijun kuna iz županijskog proračuna u procesu razdruživanja Grada i Županije u Regionalnoj razvojnoj agenciji.