Grad stoji iza ovog projekta mi smo u klub uložili ove godine više od 300 tisuća kuna, no to nije ništa u odnosu na zlatni sjaj ove svjetske brončane medalje. Iako znamo da je ovo najstarija sportska udruga u Hrvatskoj, da se ovdje radi, da je najviše velikih natjecanja u Osijeku upravo u streljaštvu onda je to znak ozbiljnog i kontinuiranog rada, a kad to pojedinačno dođe do izražaja od osobe koja je vrijedna i koja se odriče drugih životnih vrijednosti to je samo znak pažnje i činjenice da se svi moramo pokloniti onima koji nas na najbolji mogući način predstavljaju u svijetu

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

svečano je jučer dočekaokoji je osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u korejskom Changwonu. Prva je to velika međunarodna medalja koju je u jedan od najstarijih sportskih klubova u Hrvatskoj od 2003. godine.Posljednja velika medalja bila je onakoja je 2003. godine osvojilana Europskome prvenstvu, no predsjednik društva Zvonimir Kovačević prisjetio se tijekom dočeka i dviju velikih zlatnih medalja koje je prije Domovinskog rata osvojila tadašnja članica kluba Jasna Šekarić. Rekao je i kako bronca Josipa Kune nije iznenađenje jer se radi o sportašu koji godinama uporno trenira, a poseban je uspjeh jer je riječ o disciplini 300 metara ležeći s puškom velikoga kalibra za koju su potrebni posebni uvjeti, a Osijek je jedan od rijetkih gradova koji uopće ima uvjete za treniranje.", rekao je čestitavši Josipu Kuni gradonačelnik Osijekakoji mu je predao i prigodne darove.A članovi kluba priredili su prigodni domjenak, dobro okupali Josipa šampanjcem te organizirali vatromet s konfetima. Nakon prigodnog fotografiranja i mnoštva čestitki klupskih prijatelja te gradskih i županijskih sportskih dužnosnika Josip Kuna obratio se i medijima.Istaknuo je kako je počašćen toplim dočekom u klubu te kako su emocije ponovo na vrhuncu, iako su se malo slegnule tijekom dugotrajnog putovanja zrakoplovom iz Južne Koreje."Z", rekao je Kuna. Dodao je kako su nade u uspjeh postojale, imao je dobre treninge, tehnički se dobro pripremio, a klub mu je logistički osigurao maksimum. Podsjetio je kako se nije lako ni plasirati na svjetsko prvenstvo, a pogotovo osvojiti medalju.Najavio je kako već 18. listopada nastupa na Eurokupu u Zagrebu, na kojem također očekuje medalju, a očekuje i dobar plasman sljedeće godine na Europskom streljačkom prvenstvu u Italiji.