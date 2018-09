Zračna luka Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

doživjela je ovih dana neočekivani udarac: zrakoplovna kompanijaodlučila jeavio linijena zimsku sezonu.Podsjetimo, avio linija Osijek-Stuttgart uvedena je u svibnju prošle godine, a linija Osijek-Köln početkom ovogodišnje ljetne sezone.oba zrakoplova je bila, pa su Eurowings i ZL Osijek zajednički planirali da obje linije postanu cjelogodišnje, odnosno da se zadrže i u zimskom redu letenja.Za pojašnjenje odluke o odustajanju od ovog dogovora zamolili smo direktora Zračne luke Osijek. Forgić je pojasnio kako su zaprimili dopis od strane Eurowingsa u kome ih obavještavaju kako će se prema Stuttgartu i Kölnu letjeti samo, odnosno do 27. listopada.Kao razlog ove odluke, Forgić navodiEurowingsa te zgusnut raspored njihovih letova. Prema ugovoru sklopljenom između te tvrtke i ZL, Eurowings isključivo odlučuje o tome gdje će, kada i koliko letjeti, i na tu odluku Zračna luka ni na koji način nije mogla utjecati.Što se tiče planova za iduću ljetnu sezonu, dogovor je da će se obje linije vratiti, a iz Eurowingsa su ostavili otvorenu mogućnost da dođe do promjene ove odluke ukoliko se okolnosti promijene. Obzirom da je ova obavijest neugodno iznenadila vodstvo ZL-a te da je prekratak rok da bi netko „“, od 28. listopada iz Osijeka neće letjeti niti jedna Eurowingsova linija, već će ostati samo Wizzairova linija zaPromjena odluke o cjelogodišnjim letovima na ove dvije destinacije (Forgić ne voli izraz „“ jer zimski red letenja nije bio niti uveden) ipak neće utjecati na broj djelatnika u ZL.S one ljepše strane, ZL Osijek nastavlja bilježiti. Tako je u prvih 8 mjeseci ove godine zračnu luku koristilo, što je povećanje od 79% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uslijed novonastalih okolnosti, planovi da broj putnika ove godine premaši prošlogodišnji za 100% neće se ostvariti, ali Forgić vjeruje kako će na kraju godine porast broja putnika iznositi oko 50%.