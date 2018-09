Igor Pavlović

Osnovne informacije o 3. Baranjskom Ferivi polumaratonu u nastavku:

Program

Najava:

Jučer je održana konferencija za medije povodom održavanja 3. Baranjskog Ferivi polumaratona Na konferenciji je predstavljen program i sadržaj 3. Baranjskog Ferivi polumaratona, na kojoj su sudjelovali predstavnik tvrtke Ferivi & Co d.o.o. gosp., predstavnik Parka prirode Kopački rit gđa, načelnik Općine Bilje gosp., predstavnik Kuće u prirodi Zlatna Greda gđa, ambasador utrke: državna rekorderka u skoku s motkom gđai predstavnik organizatora Atletskog kluba “Slavonija-Žito” Osijek gosp.Organizator: Atletski klub "Slavonija-Žito" OsijekSuorganizatori: Ferivi & CO, Park prirode Kopački ritMedijski pokrovitelj: Glas Slavonije i Slavonski radioDatum utrke: 22.9.2018. godineStart/cilj: Dvorac TikvešUtrke: polumaraton (21km), utrka građana Belje (6km), dječje utrka Jadransko osiguranje (10 kategorija)Prijave: putem interneta do 15.09. do 24h ili na dan utrke08:00 sati – otvaranje prijava09:30 sati – start dječjih utrka11:00 sati – start Baranjskog Ferivi polumaratona11:30 sati – start utrke građana13:00 sati – proglašenje pobjednika14:00 sati – after party - Kuća u prirodi Zlatna GredaDobne kategorijePolumaraton:MU23, MS, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70ŽU23, ŽS, Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž55, Ž60Utrka građana:- apsolutno muškarci- apsolutno ženePrijevoz:- osiguran je besplatni prijevoz autobusom na liniji Osijek – Kopački rit – Osijek- mjesto polaska: veliko parkiralište preko puta Tvrđe (kod GPP-a)Raspored prijevoza:Polazak:8:00 sati9:30 satiPovratak:14:00 sati15:30 satiDječje utrkePrijave:- na dan utrke na štandovima u sklopu prijavnog centra- nema startnineSatnica dječjih utrka: