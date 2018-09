Zavodu za infektivne bolesti KBC- Osijek

zaraženih virusom Zapadnog Nila

upalom moždanih ovojnica i mozga

preminula

Ljiljana Perić

vrlo slični gripi

opća slabost, dezorijentacija, bolovi u mišićima i glavobolja

Tekst: Ksenija Zelenić/Radio Osijek

Foto: Goran Flauder/Foto-arhiv031

U ljetnim mjesecima uliječilo se 18-ero. Riječ je o bolesnicima u starijoj životnoj dobi s. U njih 15 do sada je potvrđen virus Zapadnoga Nila.Tri se virološka nalaza još očekuju.Od njih 18 tero, bilo je i jedno dijete u dobi od 5 godina. Jedna je osoba, na žalost, rekla nam je predstojnica Zavoda za infektivne bolesti KBC-a Osijek, profesorica. Radilo se o starijem bolesniku s dijabetesom, pretilošću i srčanom bolesti. Kod tako kroničnih bolesnika bilo koji virus dodatno oslabi organizam i može doći do kobnog završetka.O simptomima Zapadnoga Nila, kojemu su legla ptice selice, a prijenosnici komarci, prof.Perić kaže da su. Nastupaju četiri do pet dana od uboda komarca zaraženog. Dakle,što se može razviti u težu sliku zaraze kada uz povraćanje govorimo o upali moždane ovojnice.Radi se o 4-5 dana do pojave spomenutih simptoma.S obzirom na to da je riječ o virusnom oboljenju, bolest se liječi simptomskom terapijom. Nije prijelazna s čovjeka na čovjeka.Stručnjaci ponovno savjetuju uporabu repelenata, zaštitnu odjeću i isušivanje prostora u kojima se mogu razviti larve komaraca. Nema mjesta panici a bolest će minuti dolaskom hladnijih dana.