Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Video: Marija Husić

Videosnimka koja je podiglaposljednjih dana u Osijeku pokazujekoji je ispred trgovine nakod k. br. 23 napao goluba dok pokušava uzeti kruh.Obzirom da ovoda se govori o sve većoj brojnosti štakora kod predmetne zgrade, obratili smo se, pročelniku Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada, za detaljnije informacije o ovom problemu.Kristić je istaknuo kako problem sa štakorima postoji kod nekoliko zgrada na, ali ne može se govoriti da su cijela naselja ugrožena.Što se aktivnosti Grada tiče na, Grad u suradnji sadva puta godišnje provodi sustavnu deratizaciju svih stambenih objekata, zajedničkih prostorija, podruma, javnih površina i kanalizacijske mreže, dok se odlagališta otpada tretiraju četiri puta godišnje.Na predmetnoj lokaciji na Sjenjaku ukazala se potreba za dodatnim tretmanima tako da je, između dva redovna godišnja tretmana, provedeno dodatnih pet do šest deratizacija, no učinakNaime, stručni nadzor koji je ZZJZ proveo 6. rujna u zgradama 21 i 23 na Sjenjaku ukazao je na: poplavljeni podrumi, prisutnost glodavaca jer su deratizacijske meke prazne ili uništene uslijed poplave, nemogućnost prolaska u sve podrumske prostorije jer voda nije uklonjena, a terenskim izvidom zelenih površina oko zgrade utvrđene su aktivne rupe glodavaca kao i prisutnost živih glodavaca sa stražnje strane zgrade br. 21.Kristić je dodao i kako su terenski izvidi pokazali da kante za smeće kod tih zgrada nisu propisno zatvorene, a problem je ipojedinih ljudi u zgradi koji ispred zgrade ostavljaju hranu za mačke ili golubove, a u nekim slučajevima čak ju bacaju s prozora i balkona, što privlači štakore u potrazi za hranom.Kristić je upozorio kakokoja može nadomjestiti štetan učinak bacanja hrane ili hranjenja životinja i kojom se broj štakora može efikasno smanjiti. Deratizacija će imati učinka jedino u suradnji sa stanovnicima i kroz promjenu kultura stanovanja.Podsjetio je i kako je Zavod za javno zdravstvo prije mjesec dana održao sastanak s predstavnicima i suvlasnicima u tim zgradama te im je podijelio edukativne letke, a upozorio ih je i da su sami suvlasnici dužni održavati red na prostoru ispred zgrade.Poseban problem u cijeloj ovoj priči predstavlja to što se zgrade 21 i 23 na Sjenjaku nalaze u neposrednoj blizini dječjeg igrališta što izaziva dodatnu zabrinutost kod građana koji imaju djecu.U privitku možete pronaći rezultate provedbe stručnog nadzora preventivne deratizacije – terenski izvid stanja u gradskoj četvrti Novi grad, naselje Sjenjak, zgradama br. 21 i 23 koji je proveo Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.Današnji izvještaj o stanju na Sjenjaku: