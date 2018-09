Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Iako seobično percipira kaosu gotovo pa postale njegov simbol, postoji realna opasnost da komarce uskoro zamijeni jedan mnogo opasniji insekt –Tako bar tvrdi, Osječanin koji već godinama volonterski uklanja stršljene po cijeloj Hrvatskoj. Na prošlotjednom sastanku u gradskoj upravi iznio jeo rastućoj brojnosti populacije stršljena na području cijele zemlje.Prema njegovim riječima, samo u razdoblju od početka travnja do početka rujna sam je ukloniodiljem Hrvatske, od čega njih preko 200 samo u Osijeku. Situaciju u cijeloj Hrvatskoj ocijenio jeuslijed križanja domaćeg stršljena s indijskim stršljenom, a taj križanac jeod običnog i iznimno je opasan za ljude jer njegov ubod može biti smrtonosan. Mišin upozorava kako je krajnje vrijeme da se nešto učini jer ako se, kroz dvije godine stršljena će biti koliko i muha.Gradonačelnikprimio je Mišina i njegovog kolegu, pčelara izkoji također uklanja stršljene. Osim što im se javno zahvalio na trudu koji ulažu i to bez ikakve naknade, gradonačelnik je obojici poklonioza nabavku zaštitnih odijela i sprejeva s trovalentnim plinom., pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo potvrdio je kako je Grad pomogao volonterima te kako se razgovaralo i o trajnijim modelima borbe protiv stršljena. S druge strane, istaknuo je kakojer opasnost od stršljena postoji, ali ovih predatora iz porodice pčela uvijek je bilo i uvijek će ih biti, nekad više nekad manje, obzirom da je riječ o sezonalnim napasnicima koji „ordiniraju“ od početka travnja do kraja studenog.A svim građanima upućen je apel da seu samostalne akcije te da ne prilaze stršljenima sami. Ukoliko uoče gnijezdo stršljena, najbolje je pozvati Mišina na broj mobitela, a na raspolaganju je od 0 do 24 sata.