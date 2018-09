obilje sunca

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Foto-arhiv031

Novi tjedan nam donosiDanas nas očekujeuz dnevnu temperaturu do. Za sutra prognostičari najavljuju, ali i dalje toplo. Dnevna temperaturauz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.Za srijedu i četvrtak najavljen je porast temperature do, iako uz malo oblaka i dalje će biti toplo!U petak pretežno oblačno, bez promjene temperature.Jutarnja temperatura bit ćeLjeto nam se ipak vratilo.. Uživajte u lijepom vremenu, uskoro će jesen, kiše, hladno vrijeme..