Ivana Čubelić

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna voznog reda 2017/18., od 3. rujna 2018. došlo je do izmjene u organizaciji vožnje vlaka 980. Prosječno se radnim danom vlakom 980 na relaciji Osijek – Koprivnica vozi između 50 i 60 putnika, a do sada je vlak 980 u klasičnom sastavu (lokomotiva + vagoni) imao pet vagona, odnosno 300 sjedećih mjesta. Vožnja vlakom u klasičnom sastavu na relaciji Osijek – Zagreb iziskuje mnogo veće troškove stoga je u cilju racionalizacije troškova klasični sastav zamijenjen dizel-motornom garniturom serije 7121 do Koprivnice, u kojoj ima dovoljno mjesta za sve putnike.



Vlak 980 vozi radnim danom na relaciji Osijek (1.06) – Koprivnica (4.29), a putnici u Koprivnici presjedaju na vlak 970 (Koprivnica 4.44 – Zagreb GK 6.24), odnosno prema voznom redu vlaka 980 prije izmjena

noćno putovanje

IC vlak Podravka

brzi vlak

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Franjić/Foto-arhiv031

Nakon brojnihu Slavoniji kojima je ovaj dio Hrvatske vraćen u vrijeme cara Franje Josipa, izstigao je jošza Osječane i Slavonce.Riječ je o noćnom vlakukoji će po novome postatido Koprivnice, tzv. „plavac“, a u Koprivnici će putnicina vlak za Zagreb.Tu informaciju potvrdila nam je dopisom koordinatorica za odnose s javnošću HŽ Putničkog prijevoza, koja je pojasnila i razloge za ovu odluku.“, stoji u dopisu iz HŽ Putničkog prijevoza.Drugim riječima, oni koji se odluče nado Zagreba bit će prislijeni „drndati se“ tri i pol sata do Koprivnice, a onda još u ranu zoru sa stvarima presjedati na drugi vlak za Zagreb. Pa tko voli nek' izvoli!S druge strane, pojavila se i informacija kako ćeizgubiti status poslovnog, odnosno IC vlaka te postati. Na pitanje što će biti s Podravkom, iz HŽ-a su odgovorili kako će IC vlak Podravka zadržati svoj rang i u novom voznom redu, koji na snagu stupa 9. prosinca 2018. godine.