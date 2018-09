PU osječko – baranjska

stanju sigurnosti u prometu

176 prometnih nesreća

185 prometnih nesreća

20 prometnih nesreća

Mladi vozači

Vozači mopeda i motocikla

Vozači bicikla

Pješaci

Tekst i foto: Osijek031.com

objavila je izvješće oza kolovoz 2018. godine.Na području županije evidentirano je, od čega jedna s poginulim osobama, 69 s ozlijeđenim osobama i 106 s materijalnom štetom. To je lagano poboljšanje u odnosu na kolovoz prošle godine kada je bilos dvije poginule osobe, 71 s ozlijeđenim osobama i 112 nesreća s materijalnom štetom.Najviše prometnih nesreća dogodilo se zbog nepropisne i neprilagođene brzine (32), slijedi oduzimanje prednosti prolaska (31), nepropisno kretanje kolnikom (21) i drugi prekršaji.počinitelji su imali alkohola u krvi.Prema danima u tjednu najviše prometnih nesreća evidentirano je srijedom (30), petkom (29) i subotom (26), a najmanje nedjeljom (19).Prema dobu dana najviše prometnih nesreća evidentirano je u vremenu od 8 do 12 sati (63), slijedi od 16 do 20 sati (44) te od 12 do 16 sati (32), a najmanje u vremenu od 00 do 4 sata (7).su sudjelovali u 33 prometne nesreće, od čega u jedanaest s ozlijeđenim osobama i 22 s materijalnom štetom. Mladi vozači su počinitelji 19 prometnih nesreća, a u dvije prometne nesreće imali su alkohola u krvi.su sudjelovali u dvanaest prometnih nesreća. Navedena skupina su počinitelji četiri prometne nesreće. Svi sudionici navedene skupine su imali zaštitnu kacigu na glavi i niti jedan sudionik navedene skupine nije imao alkohola u krvi. Ukupno je evidentiran 31 prekršaj vozača mopeda i motocikla.sudjelovali su u 16 prometnih nesreća. Ukupno je stradalo 15 vozača bicikla, od čega je deset vozača bicikla zadobilo teške tjelesne ozljede i 5 vozača bicikla je zadobilo lake tjelesne ozljede. Vozači bicikla su počinitelji devet prometnih nesreća, a u dvije prometne nesreće su imali alkohola u krvi. Ukupno je evidentirano 111 prekršaja vozača.Policijski službenici evidentirali su tri prometne nesreće u noćnim uvjetima u kojima su sudjelovali vozači bicikla koji nisu bili označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. U navedenim prometnim nesrećama dva vozača bicikla su zadobila teške tjelesne ozljede, a jedan vozač bicikla je zadobio lake tjelesne ozljede. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio vozač bicikla.su sudjelovali u pet prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojima su četiri pješaka zadobila teške tjelesne ozljede, dok su dva pješaka zadobila lake tjelesne ozljede. Na pješakom prijelazu dogodile su se dvije prometne nesreće. Pješaci su počinitelji dvije prometne nesreće.