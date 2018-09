Osječko-baranjska županija

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

već 16 godinadarovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, no od ove godine dolazi do određenih promjena.Naime, jučer je naprihvaćena nova Odluka kojom se utvrđuju, i to za: darovite učenike i studente, za učenike i studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa.Analizirajući gospodarske i društvene prilike u Županiji, uočena je potreba za stipendiranjemčime OBŽ pokušava usmjeriti učenike i studente za ona zanimanja završetkom kojih će sete zadovoljiti potrebe tržišta rada u Županiji, a istodobno će se financijski pomoći socijalno ugroženim obiteljima koje zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe.Još jedna novost je ta da se korisnici za sve kategorije stipendija moraju svake godine ponovo natjecati jer će se Županija ugovorom obvezati na stipendiranje tijekom jedne školske/akademske godine, i to u trajanju od 10 mjeseci. Do sada su se s učenicima i studentima sklapali ugovori do završetka srednje škole, odnosno do završetka studijskog programa.Učenicima srednje škole stipendije će se dodjeljivatitekuće godine doiduće godine, a studentimatekuće godine doiduće godine. Korisnici stipendija dužni su u cijelosti vratiti primljene iznose u slučaju raskida ugovora o stipendiranju.Usvajanje ove Odluke očekuje se već na prvoj narednoj sjednici Županijske skupštine koja je zakazana za 13. rujna.